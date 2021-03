»Shodi so prepovedani le zato, da ljudje ne morejo protestirati«

IZJAVA DNEVA

"Če so ljudje lahko stali v rekordnih vrstah pred trgovinami, bi bili isti ljudje kaznovani, če bi v identični vrsti (z maskami na obrazu) stali pred vlado. Oziroma če bi pravzaprav stali kjer koli in na kakršni koli razdalji do drugih ljudi, vendar bi imeli hkrati v rokah vladi neljub transparent."

"Vse navedeno je zgovoren dokaz, da so shodi prepovedani le zato, da ljudje ne morejo protestirati, ne pa zato, da bi prepoved kogar koli varovala pred covidom-19. Celo poleti, ko je po Ljubljani kolesarilo več tisoč ljudi, ti protesti niso bili nikoli pospeševalec širjenja koronavirusa. In tudi danes, ko notranji minister Aleš Hojs za porast okužb na Obali krivi otroke in starše, ki so pred tedni protestirali za vrnitev v šole, je to čisto zavajanje."

(Novinar Peter Lovšin v komentarju o tem, da je vladna prepoved shodov zgolj arbitrarna odločitev samopašne oblasti; via Dnevnik)