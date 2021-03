Srbija Koromandija

Kjer je cepiva dovolj za vse ...

© pixabay.com

Navdušenje nekaterih držav EU nad ruskim in kitajskim cepivom izhaja tudi iz opazovanja dogajanja v Srbiji, ki se je uveljavila kot ena od vodilnih evropskih držav, kar se tiče hitrosti cepljenja, in kjer se lahko zaradi velikih zalog cepiva za cepljenje prijavi kdorkoli in pride na vrsto v nekaj dneh. Pri prijavi lahko celo izbira, s katerim cepivom želi biti cepljen. Cepljenih je že milijon in pol ljudi, od tega približno tretjina z dvema odmerkoma.