Polna usta upokojencev

Ali so v stranki DeSUS v zadnjem letu res dosegli več pravic za upokojence kot pod vsemi prejšnjimi vladami od leta 2014?

Franc Jurša, vodja poslanske skupine stranke DeSUS

© Borut Krajnc

Konec februarja, po neuspeli konstruktivni nezaupnici, so člani ljubljanskega mestnega odbora stranke DeSUS svojemu predsedniku Karlu Erjavcu napisali dolgo pismo o dosežkih stranke v času koalicije s SDS. V stranki so njihovi člani seveda razcepljeni, eni so razočarani, ker njihovi poslanci podpirajo vlado Janeza Janše, drugi, kot recimo člani ljubljanskega odbora, pa so prepričani, da je stranka v zadnjem letu dosegla zelo veliko. Da so izredno veliko naredili za upokojence.