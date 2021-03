Namibija pod Alpami

Mariborski zdravnik z dolgimi čakalnimi dobami se je iz Namibije, kjer je operiral za denar, vrnil okužen. Njegov primer je napoved konca javnega zdravstva.

Ob zaposlitvi v UKC Maribor kirurg Voršič dela še za sedem drugih delodajalcev v Sloveniji ter neznano koliko v Namibiji in na Hrvaškem. Za njegove storitve v javnem zavodu se boste pošteno načakali; če ga poiščete zasebno, boste na vrsti takoj.

Predstavljajte si življenje v majhni državi – recimo nekaj nad dva milijona ljudi, življenjski standard po 30 letih neodvisnosti še kar v redu, visoka centralizacija. Pa se vam zgodi, da resno zbolite, na primer, da si v nesreči hudo, a ne usodno poškodujete hrbtenico in potrebujete zapleteno operacijo. Po letih prepričanja, da vam pravzaprav nič ne manjka, nenadoma spoznate, kako omejene so vaše možnosti. Javnih bolnišnic resda ne manjka, težava pa je, da nimajo ne opreme in ne zdravnikov, ki bi lahko opravili poseg, s katerim bi vam olajšali trpljenje, ki z vsakim dnem postaja neznosnejše. S stisnjenimi zobmi poiščete pomoč v eni od treh luksuznih zasebnih klinik, ki so skoncentrirane v prestolnici, njihova oskrba pa je opisana kot »superiorna« glede na javno mrežo.