Večina proti Orbánu, podprli so ga evroposlanci SDS

Udarec Orbánu

Prijatelja za vedno

© Borut Krajnc

Ker so poslanci Evropske ljudske stranke (EPP) v evropskem parlamentu z veliko večino glasov podprli spremembo poslovnika, ki omogoča lažjo izključitev tistih skupin, ki ne ravnajo v skladu z vrednotami EPP, je užaljeni madžarski premier Viktor Orbán svojo stranko Fidesz sam popeljal iz parlamentarne skupine EPP. Sprememba poslovnika naj bi bila nedemokratična, nepravična, nesprejemljiva. Gre za velik premik v večletni sagi o prepirih v EPP. Na eni strani so poslanci evropskega parlamenta, ki so Orbánu očitali, da ne spoštuje demokratičnih vrednot, na drugi je Orbán, ki trdi, da demokratičnih vrednot ne spoštujejo Bruselj in njegovi politiki. Članstvo stranke Fidesz je sicer v skupini EPP zamrznjeno že od leta 2019, zdaj je torej 14 madžarskih poslancev odšlo še iz njene skupine v evropskem parlamentu.

Med poslanci, ki spremembe poslovnika niso podprli – bilo jih je samo 28, za spremembo jih je glasovalo 148 – sta bila dva evropska poslanca iz SDS. Milan Zver in Romana Tomc sta zapisala, da danes »ni primeren trenutek za hitro spreminjanje temeljnih določil poslovnika« in da bi morala biti skupina EPP zavezana demokratičnemu dialogu. Koliko demokratičnega dialoga priznavajo pri Orbánu, lahko povedo tisti, ki se na Madžarskem upirajo režimu, naj gre za politike, novinarje, nevladnike ali druge aktiviste. Evropska poslanka Ljudmila Novak je bila ena izmed tistih, ki so pripravljali spremembo poslovnika. Zato ga je podprla. Po odhodu Fidesza je zapisala. »Nihče ne more sedeti na dveh stolih in zaradi lastnih interesov nenehno majati vrednot in odločitev lastne politične skupine.« Še en poslanec EPP iz Slovenije Franc Bogovič nad spremembami ni bil navdušen, vse skupaj naj bi bilo »nekonstruktivno«, zato je glasoval proti.

Težko je trditi, da dogajanje v evropskem parlamentu pomeni Orbánov zaton. Navsezadnje ima madžarski despot tudi v Sloveniji veliko zaveznikov. Eden izmed njih je Janez Janša, »baby Orbán na steroidih«, kot ga je poimenoval eden izmed bruseljskih novinarjev. »Baby Orbán« ne popušča. Ravno te dni se je zapletel v tviterske spore z drugimi evropskimi politiki o tem, kakšno je stanje demokracije v Sloveniji. Bodimo pošteni, za zdaj je pri nas boljše kot na Madžarskem, a vprašanje, kako dolgo bo še …