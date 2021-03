Okostnjaki iz omare

Sarkozy obsojen na zaporno kazen (in se zdaj sprašuje, ali pravna država sploh obstaja)

Nekdanji predsednik Francije Nicolas Sarkozy

Francosko sodišče je nekdanjega predsednika Nicolasa Sarkozyja obsodilo na triletno zaporno kazen, od tega dve leti pogojno, zaradi korupcije oziroma poskusa podkupovanja sodnika in nepooblaščenega vplivanja. Sodba še ni pravnomočna, a Sarkozy in odvetniška skupina, ki ga brani, vztrajata pri njegovi nedolžnosti in že napovedujeta pritožbo. Ne glede na to pa France24 poroča, da bo nekdanji predsednik zaporno kazen najverjetneje lahko odsedel kar – doma.