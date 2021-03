»Prvi koraki odraslosti«

IZJAVA DNEVA

"Prvi francoz, joint, vodkajuice, inter rail, pornič na skrivaj, žur, ko staršev ni doma, birma, če hočete. To so prvi koraki odraslosti, ne pa kazen, ker javno poveš, da hočeš v šolo."

(Radijski voditelj Andrej Karoli o izjavi ministrice za šolstvo Simone Kustec, ki je o kaznih in pozivih na sodišče za dijake dejala, da gre za mlade odrasle ljudi, ki morajo prevzeti odgovornost za svoja dejanja in da je to prvi korak v svet odraslosti; via Twitter)