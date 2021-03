»Janša to laž tvitne kadar koli mu ustreza«

IZJAVA DNEVA

"Poudarjam, da ne gre samo za diskreditacijo, ampak pogosto za čiste laži, s katerimi se diskreditira te ljudi. Primer: kadar koli objavimo kakršen koli kritični članek o SDS-u, Janša tvitne, da Pod Črto piše po nalogu Draga Kosa, nekdanjega predsednika protikorupcijske komisije. S tem, da smo že leta 2015 objavili članek, da je bil Kos vpleten v določene sporne posle, ko je bil na KPK-ju, in da je tožilstvo v čudnih okoliščinah odstopilo od pregona Kosa, tako da niti slučajno ne moremo pisati po njegovem nareku. Ampak to Janše ne odvrne od tega, da tvitne to laž, kadar koli mu ustreza."

(Novinar Anže Boštic Voh s portala Podčrto, je v včerajšnji oddaji Tarča na TV Slovenija pojasnil, kako deluje sistem lažnih profilov. Najprej se diskreditacije začnejo pri nekih mnenjskih voditeljih, ki tvitajo v podporo stranki SDS, potem to delijo politiki, kasneje gre v članek na Novi24TV in Demokraciji, nato pa nazaj na Twitter.)