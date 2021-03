Danes bodo »brcali in odganjali janšizem in fašizem«

Protestniki napovedujejo, da se bodo zbrali v skupinah do največ 10 oseb ter z maskami in vzdrževanjem razdalje "še naprej dokazovali", da jim "ne bodo odvzeli svobode izražanja"

Prizor z enega od preteklih miroljubnih protestov na Trgu republike

© Janez Zalaznik

Protestna ljudska skupščina je danes v sporočilu za javnost objavila, da bodo tudi danes "brcali in odganjali janšizem in fašizem". Dodali so, da se bodo s športom borili proti "strahovladi" danes na Trgu republike v Ljubljani ob 19. uri.

"Ker je šport ostal eden redkih načinov za gibanje zunaj brez policijske represije, se tudi ta petek srečamo na mnogoboju, kjer bomo krepili naše protestniške mišice. Zaradi strahu trenutne oblasti pred ljudstvom so namreč protesti in shodi sicer uradno še vedno prepovedani, šport pa je celo dovoljen. Zato bomo v skupinah do največ 10 oseb, z maskami in vzdrževanjem razdalje še naprej dokazovali, da nam ne bodo odvzeli svobode izražanja," so zapisali.

Opozorili so, da je bila policija agresivna celo do dijakinj in dijakov, ki jim je ta teden pošiljala kazni in vabila na sodišče, zaradi tega, ker so zahtevali vrnitev v šole. "Nesprejemljivo je, da je ob vsem tem ministrica za izobraževanje samo molčala, nato pa včeraj rekla, da gre pri kaznovanju za vstop v svet odraslosti. Ob takih izjavah bi bilo celo bolje, če bi še naprej molčala," so zapisali protestniki in protestnice.

"Zaradi vseh teh dogodkov in zaradi vseprisotne policijske represije nad drugače mislečimi, smo se ta teden protestnice in protestniki s pomočjo Pravne mreže za varstvo demokracije obrnili celo na Ustavno sodišče ter vložili pobudo za presojo ustavnosti odloka, ki prepoveduje proteste. Jasno je namreč, da nam je kršena pravica do izražanja, ter da se pod pretvezo zdravstvenih ukrepov še naprej zlorablja oblast in omejuje temeljne pravice in svoboščine," so zapisali.

Spomnili so tudi, da je ob tem vseskozi sporna tudi policijska ura, "ki še kar naprej velja, kljub temu, da določene regije prehajajo v rumeno fazo in so ta teden strokovnjaki ponovno opozorili, da ta ukrep nima nobene zveze z varovanjem zdravja". Dodali so, da se člani strokovnega sveta NIJZ, ki so vladi že februarja predlagali, naj ta ukrep odpravi, strinjata tudi vodja svetovalne skupine za COVID-19, Mateja Logar in Mario Fafangel.

"V vsaki normalni državi zdravstvene ukrepe sprejema stroka in zdravstveni ministri, ne pa policijska država," so zapisali ob tem, da minister za notranje zadeve Aleš Hojs še vedno podpira policijsko uro.

Omenili so tudi, da se je Društvo državnih tožilcev Slovenije "odločno uprlo političnim pritiskom Janeza Janše in o tem neprimernem delovanju obvestilo celo Posvetovalni svet evropskih državnih tožilcev Sveta Evrope".