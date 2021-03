»Ljudje so morali skenirati svoj obraz s telefonom in poslati svojo trenutno lokacijo«

IZJAVA DNEVA

"Naj kar povem, kaj se je dogajalo v Sloveniji. Policija je v omejenem obsegu začela uporabljati biometrično prepoznavanje obrazov za nadzor karanten. To je primer, kako je pandemija povečala zbiranje in rabo biometričnih podatkov v preteklih mesecih. Veliko držav je storilo kaj podobnega. Ljudje so na primer morali skenirati svoj obraz s telefonom in poslati svojo trenutno lokacijo, da je vlada preverila spoštovanje karantenske odločbe. Takšne stvari so države uvedle. To je kar malo strašljivo. Upamo, da se bo večina teh praks prenehala, ko bo pandemije konec, ampak skrbi nas, da bo veliko teh praks obstalo, veliko podatkov, ki so se zbrali v tem času, pa bo uporabljenih za druge namene."

(Paul Bischoff, strokovnjak za zasebnost in urednik pri comparitech.com, v intervjuju na Radiu Slovenija o tem, kako je pandemija spremenila zbiranje biometričnih osebnih podatkov)