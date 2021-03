Slovenija že na radarju EU

Skupina Evropskega parlamenta za spremljanje spoštovanja demokracije o (ne)svobodi v Sloveniji

Janez Janša, premier RS pod drobnogledom Evrope

© Gašper Lešnik

Skupina Evropskega parlamenta za spremljanje spoštovanja demokracije, ki jo vodi poslanka Sophie in 't Veld (D66/Renew), je začela z nadzorom nad svoboščinami v Sloveniji. Danes je v EU parlamentu potekalo prva debata, na kateri so evropski poslanci lahko zastavljali vprašanja povabljenim, predvsem glede svobode tiska, javnega izražanja mnenj in spodkopavanja civilne družbe.

Predesednik vlade Janeza Janše in kulturni minister Vasko Simoniti na debati nista sodelovala; čeprav so v EU parlamentu zadostili vsem Janševim zahtevam in čeprav so srečanje napovedali že 24. februarja, je Janša sinoči nastop odpovedal zaradi "organizacijskih" težav.

Razmere na področju nevladnih organizacij in medijev so evropskim poslancem danes predstavljali predsednica Društva novinarjev Petra Lesjak Tušek, novinar portala Podčrto Lenart Kučič, profesor novinarstva Marko Milosavljevič, predsednik centra nevladnih organizacij (CNVOS) Goran Forbici, in predstavnik Evropske komisije Emmanuel Crabit, ki je odgovoren za poročilo o vladavini pravi.

Evropski poslanci so bili glede razmer v Sloveniji že relativno dobro obveščeni, razmere so jih očitno skrbele, mnogi so tudi kritizirali Evropsko komisijo, češ, da bi morala glede Slovenije ukrepati bolj odločno, saj da ne EU ne sme čakati celo desetletje, kot se je to zgodilo pri Madžarski. Katarina Barley (S&D), bivša nemška zvezna ministrica za pravosodje. Barley je recimo dejala: "Vidimo vzporednice z Madžarsko pred desetimi leti. Se bo Slovenija na podoben način izolirala kot Madžarska?"

V primeru Slovenije naj bi bilo očitno, da zakonodaja ni problem, ampak politika enega samega človeka.

Poslanka Malin Bjork (GUE/NGL) je dejala, da naj bi bili mnogi v Bruslju zaskrbljeni: "Vidimo, kam to vodi in mislim, da je v tem primeru treba biti bolj odločen." Komisiji je očitala, da je pri ocenjevanju vladavine prava preveč formalistična, v primeru Slovenije naj bi bilo očitno, da zakonodaja ni problem, ampak politika enega samega človeka, zanimalo jo je, kako lahko Evropska komisija to naslovi. Predstavnik komisije je poslanki zagotovil, da so za komisijo neodvisni mediji in civilna družba izredno pomembni, več o Sloveniji naj bi v tem primeru bilo zapisanega v naslednjem poročilu komisije o vladavini prava v Sloveniji.

Katarina Barley (EPP)

Elena Yoncheva (S/D) je omenila, da je v prejšnjih letih Slovenija bila na visokih mestih po lestvicah svobode tiska in "en človek zdaj vse to spreminja. Mislim, da bi morala EU intervenirati". Konstantinos Arvanitis, nekoč tudi sam novinar, danes pa grški poslanec evropske Konfederalne skupine Evropska združena levica (GUE/NGL) je dejal, da je "šokiran, kar slišim in razočaran, da se vladni predstavniki debate niso udeležili".

Za evropske poslance je bilo precej neverjetno, da so v Sloveniji prepovedani protesti, oziroma vsako javno izražanje političnih stališč in vladni napadi na novinarje, kapitalsko povezovanje in prodaja medijev k podjetjem, pod vplivom madžarske vlade, zakonsko omejevanje medijev, blokada financiranja Slovenske tiskovne agencije (STA) in nasploh sovražno nastrojeno stališče vlade do slovenskih medijev.

Anna Donanth (Renew), ki prihaja iz Madžarske, je recimo dejala, da je očitno "Madžarski primer nalezljiv", dejala je, da je zanjo "zelo boleče", ko posluša opise razmer, ki so podobni njeni lastni državi. Izrazila je tudi upanje, da na madžarskem niso krivi za domino efekt in upa, da bomo lahko to zdaj zaustavili.

Sergey Lagodinsky (Zeleni) je opozoril, da bo Slovenija v kratkem predsedovala Evropski uniji. "Glede kaznovanja protestnikov sem šokiran," je dejal, svojim kolegom iz EPP pa je namignil, da bodo zdaj po Orbanu imeli nov problem.

Sergey Lagodinsky (Zeleni)

Žal mi je za kolege iz EPP, ki imajo zdaj po Orbanu še enega kandidata za izključitev iz stranke. Milosavljevič je namreč omenil, da je tudi skupina EPP, katere člani so v SDS, za nekatere člane te stranke "leva" stranka.

Skupina Evropskega parlamenta za spremljanje spoštovanja demokracije bo drugo debato o stanju demokracije v Sloveniji predvidoma organizirala 26. marca, ko naj bi se debate udeležili tudi Janša, Simoniti ter varuh človekovih pravic Peter Svetina, ki je danes udeležbo ravno tako odpovedal zaradi odsotnosti premierja.