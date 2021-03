FOTOGALERIJA: S športom proti »strahovladi«

Včeraj na Trgu republike v Ljubljani

© Janez Zalaznik

V Ljubljani so tudi včeraj protestniki in protestnice "brcali in odganjali janšizem in fašizem" in s tem dokazovali, da jim ne bodo odvzeli svobode izražanja.

Več utrinkov v fotogaleriji Janeza Zalaznika in Gašperja Lešnika.