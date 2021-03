»Če ne bi bilo svobode, potem tudi ne bi bilo Nova24TV«

IZJAVA DNEVA

"Če ne bi bilo svobode, potem tudi ne bi bilo Nova24TV, ki jo naš Don Kihot primerja z nastankom Nove revije. Dobro, Janez je pač malo navijaški. Pa malo ne razume čisto zgodovine in tudi protesta urednikov Borisa A. Novaka, Spomenke in Tineta Hribarja najverjetneje ne. Pa tudi malo jo prikroji. Ampak še vedno imamo svobodo. Brez nje ne bi bilo vseh strankarskih medijskih projektov. Ne bi bilo brezplačnikov in ne nazadnje, ne bi bilo interneta z vsemi mogočimi odprtimi platformami. A ni twitter dokaz, da je svoboda brezmejna? Svoboda neobstoječih lažnih profilov pa legitimna. Kaj bi radi še več? Kako ste lahko tako nehvaležni!"

(Kolumnist Leon Magdalenc o tem, da je Janez Janša nekakšen novodobni Don Kihot, ki se zapleta v vojne na vseh možnih frontah in v tujino pošilja neke ocene, da v Sloveniji ni medijske svobode; via Dnevnik)