»Politiki SMC vedo, da le iz tega trenutka še lahko izvlečejo kako korist«

IZJAVA DNEVA

"Janševa koalicija je koalicija političnega izzivalca, ki nima strahu in se ne boji politične smrti. Pravzaprav se iz takih ali drugačnih razlogov ne boji ničesar, razen samega sebe, in sebe lahko preglasi le v vojnih razmerah politične turbulence, ki jo ustvarja in mu jo slovenske politične razmere tudi znova in znova prinašajo na pladnju. Natanko ve, da je strah političnih sopotnikov po kariernem preživetju njegovo najboljše orožje, podobno tudi interesi trenutka muh enodnevnic. Politiki SMC po drugi plati vedo, da le iz tega trenutka še lahko izvlečejo kako korist, kajti prihodnost so s svojo preteklostjo že zapravili."

(Kolumnist Janez Markeš o tem, da je koalicijska politična elita več kakor očitno zlorabila voljo volivcev, ki so ji namenili glasove, posebej to velja za Desus in SMC; via Sobotna priloga)