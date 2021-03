Tudi Tonin in Kacin med nominiranci za najbolj seksistično izjavo leta

Kdo bo letos prejel nečastno bodečo nežo?

Matej Tonin / Jelko Kacin

© arhiv Mladine

V okviru festivala Rdeče zore bodo danes že tradicionalno podelili bodečo nežo za najbolj seksistično izjavo leta. To nečastno "nagrado" podeljujejo v sodelovanju s portalom Spol.si, z njo pa opozarjajo na izjave v javnosti, ki na podlagi spola, spolne usmerjenosti oziroma spolne identitete posameznike napadajo, ponižujejo in žalijo.

"Menimo, da imajo zlasti osebe, ki delujejo na javno izpostavljenih področjih, kot so politika, znanost, (pop)kultura, umetnost in mediji, posebno veliko odgovornost za soustvarjanje odprte, pluralne in strpne družbe," na svoji spletni strani navajajo organizatorji dogodka in dodajajo, da javnim osebnostim njihov položaj daje privilegij, da sooblikujejo javno mnenje. "Če širijo seksistična stališča, s pozicije moči normalizirajo sovražni govor in legitimirajo diskriminacijo, kar je v nasprotju s prizadevanji za družbo enakih možnosti," so zapisali.

"Lejte, jest sm govoru s temi ženskami in ljudmi, ki so te stvari pregledovali. Žalostni so. Jokajo," je izjava slovenskega ministra za obrambo Mateja Tonina. "Ženske niso ljudje?" se ob tej izjavi sprašujejo organizatorji.

"Predvsem za en del populacije gre, ki si – zdaj bom bolj v šali, bolj sproščeno govoril – želi sanirati narastke, tudi o tem razmišljamo in verjamem, da bomo v nekaj dneh poskrbeli za to, da to ne bo več delo na domu," je dejal nekdanji vladni govorec za covid-19 in aktualni generalni sekretar za cepljenje Jelko Kacin.

"Sledila sta še dva #MeToo primera – Cuba Gooding in Chris D'Elia, oba sta imela preveč rada bejbe," je izjava režiserja Mitje Okorna, ki jo najdemo med kandidatkami za bodečo nežo. Izjava skuša po mnenju komisije "relativizirati obtožbe o spolnem nasilju kot pretirano reakcijo na "imeti rad". Imeti rad "bejbe" ne sovpada z dejanji omenjenih obtoženih sodelavcev Okorna. Cubo je fizičnega spolnega nadlegovanja obtožilo vsaj 14 žensk, D'Elia pa je obtožen spolnega novačenja in izsiljevanja mladoletnih deklet."

Skupno je letos v širšem izboru 23 izjav, bodečo nežo pa so prvič podelili na mednarodni dan žensk 8. marca leta 2013. Izjave, ki lahko kandidirajo za bodečo nežo, lahko prek spletne strani organizatorjev predlaga zainteresirana javnost in zanje glasuje. Glasovanje se je končalo 4. marca opolnoči. Izjavo, ki je prejela največ glasov, bodo razglasili nocoj na mednarodnem feminističnem in kvirovskem festivalu Rdeče zore.