»Roke proč od otrok!«

IZJAVA DNEVA

"Danes smo priča terminalni fazi takega javnega govora, ko ni več ničesar uporabnega, preostane samo še to, da vedno, ko naletijo na oviro ali se spotaknejo ob lastne napake, za to obtožijo neko zamišljeno monolitno drugo stran. Te enotne druge strani seveda ni, SDS pa se ni sposobna v resnem dialogu zoperstaviti nobenemu njenemu delu ali fragmentu. Tako SDS sama gradi svojo preprosto nepremagljivo opozicijo, zoperstavi se ji lahko samo še z nasiljem. Da še vedno sanja o svoji patološki prihodnosti, je razvidno iz poskusov vzpostavljanja kulta svojega podmladka in, kar je še veliko bolj nevarno, iz silovitega napada na otroke in mladino, ki si drznejo želeti nekaj drugega. Zato roke proč od otrok!"

(Antropologinja Svetlana Slapšak o tem, da SDS po ničemer ni konservativna, ampak predvsem neoliberalna kleptokratska stranka; k temu sodi tudi najbolj vpadljiva prevara - izenačevanje "mnenj" ob neustreznem sklicevanju na svobodo govora; via Večer)