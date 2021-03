»Zaprte šole so najboljše šole«

IZJAVA DNEVA

"Če bodo šole ostale za vas zaprte do poletja, boste morda že jeseni znali pravilno razumeti tvite predsednika vlade, in če bodo ostale zaprte še kakšno leto ali dve, jim boste počasi začeli celo verjeti in boste lahko zrasli v novega Žana Mahniča. In potem boste čez čas namesto za odprtje šol protestirali za ukinitev STA-ja ali pa javno pozivali oblast, naj potrdi Boruta Pahorja za dosmrtnega predsednika države ter privatizira šolstvo in zdravstvo. In naposled ne bo več daleč dan, ko boste lahko izbrani za direktorja RTV Slovenija ali Muzeja novejše zgodovine."

"Ja, dragi dijaki, če šole danes ostanejo zaprte, vam bo nekoč vse odprto. Zato nehajte protestirati, izključite možgane in se pojdite sprehajat po najbližjem gozdu. Ker pametnejši, dragi dijaki, vedno popušča z razlogom."

(Pisatelj, režiser in kolumnist Goran Vojnović o tem, da morajo dijaki, razumeti, da je zapiranje šol v resnici dobro; dlje, ko bodo šole zaprte, lažje jim bo nekoč, ko odrastejo, živeti v Sloveniji; via Dnevnikov Objektiv)