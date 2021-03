»Če me imate za pocestnico, boste pa še plačali!«

IZJAVA DNEVA

"Pogosto se dogaja, da nas stranka poboža po roki, ko ji podaš salamo, ali pa te vpraša za telefonsko številko … Seksistične opazke so pri našem delu stalnica, na to smo že bolj ali manj imune. Se nas je pa neki moški, ki je zahajal v našo trgovino, dotikal za zadnjico ali za roko, kakor je pač naneslo. Ko sem imela enkrat slab dan in me je potrepljal po zadnjici, sem se obrnila in mu rekla: 'Jurja.' Ko je debelo pogledal, sem mu zabrusila: 'Če me imate za pocestnico, boste pa še plačali!' Od takrat naprej z njim nismo imele težav."

(Damjana Ajd, trgovka in sindikalistka, v intervjuju o tem, ali je bila na delovnem mestu kdaj deležna seksističnih opazk in spolnega nadlegovanja; via Večer)