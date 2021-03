Koliko zaupate slovenski policiji?

Svoje (ne)zadovoljstvo lahko izrazite v anketi

Protestno polaganje stopal pred parlamentom. Policija je legitimirala zgolj tiste, ki so »izrazili svoje mnenje«, preostale je pustila pri miru. (22. aprila 2020)

© Borut Krajnc

V slovenski policiji vsaki dve leti izvajajo raziskavo o tem, kako državljanke in državljani Slovenije ocenjujejo delo policistk in policistov, ki se osredotoča predvsem na to, koliko jim zaupajo in kako varno se zaradi njih počutijo v okolici, kraju, državi.

V ta namen so objavili kratek spletni anketni vprašalnik, ki bo odprt do 21. marca.

"Med ključne kazalce kakovosti in učinkovitosti policijskega dela sodijo namreč tudi stališča prebivalcev o delu policije. Rezultati zadnje tovrstne raziskave o ocenah in stališčih prebivalcev Slovenije so pokazali, da je raven zaupanja v slovensko policijo razmeroma visoka. Zdaj pa želimo znova preveriti mnenje javnosti o našem delu, saj javnomnenjske raziskave bistveno izboljšajo razumevanje potreb in pričakovanj javnosti, kar krepi partnerski odnos, ki ga imamo z ljudmi. Vse to prispeva tudi k višji stopnji varnosti za vse prebivalce Slovenije," so zapisali ob objavi ankete.

Zaupate slovenski policiji? Zdaj imate priložnost, da izrazite svoje mnenje.

Anketo lahko (anonimno) izpolnite na tej spletni povezavi >>