»Odsotnost kritike vodi v enoumje«

Profesorji Katedre za novinarstvo v bran Marku Milosavljeviću

Marko Milosavljević

© Uroš Abram

Članice in člani Katedre za novinarstvo ostro obsojajo orkestrirane napade na osebno in akademsko integriteto red. prof. dr. Marka Milosavljevića po njegovem nastopu na seji posebne skupine Evropskega parlamenta za spremljanje spoštovanja demokracije, načel pravne države in državljanskih svoboščin. Tako so zapisali v današnjem pismu za javnost.

"Predstavniki politične oblasti so skupaj z njihovimi propagandnimi podaljški na internetnih družbenih omrežjih ter v interesno ali lastniško povezanih medijih v preteklih dneh poskušali ponižati red. prof. dr. Milosavljevića z govorico, v kateri se prepletajo hujskaštvo, nacionalizem in manipulacije," so zapisali. Obenem so opozorili, da so predstavniki izvršne in zakonodajne oblasti zaničevali znanje mednarodno uveljavljenega strokovnjaka na področju medijev in ustreznost rednega profesorja na Univerzi v Ljubljani za pedagoško delo, s čimer so po njihovem pod vprašaj postavili avtonomijo univerze, ki je v ustavi zagotovljena izrecno in nedvoumno.

Ocenjujejo, da so napadi ne le povsem v nasprotju z načeli vključujoče javne razprave, za katero bi si kot družba morali prizadevati, temveč da gre za poizkuse javnega discipliniranja in s tem utišanja, kar dojemajo kot nedopusten poseg v akademsko svobodo, ki je bistvena za odgovorno raziskovanje, poučevanje in študij. "Brez akademske svobode ni kritike, odsotnost kritike vodi v enoumje," so sklenili.

Javno pismo so podpisali doc. dr. Jernej Amon Prodnik, red. prof. dr. Monika Kalin Golob, doc. dr. Tina Lengar Verovnik, doc. dr. Nataša Logar, red. prof. dr. Melita Poler Kovačič, akad. red. prof. dr. Slavko Splichal in izr. prof. dr. Igor Vobič.