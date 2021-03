Beović: »Visoke številke pomenijo, da je prenosov okužb kar veliko«

"V Sloveniji ponovno stagniramo, potem ko se je situacija januarja in na začetku februarja izboljšala v primerjavi z vrhom jesenskega vala. Ustavili pa smo se pri sorazmerno visokih številkah, precej višjih kot v Nemčiji in Avstriji," opozarja infektologinja dr. Bojana Beović

"Če se v času, ko je prenosov okužb veliko, pojavi še bolj kužna različica virusa, lahko pričakujemo porast števila okužb," je včeraj v oddaji Odmevi na TV Slovenija poudarila infektologinja dr. Bojana Beović. Pri britanski različici, pri kateri so cepiva učinkovita, je po njenem mnenju najpomembneje, da čim prej cepimo ranljivi del populacije.

V preteklih treh tednih so se ponovno odprle tudi šole, kar je privedlo do nekoliko večjega števila okužb, ta teden pa se je situacija znova stabilizirala. "Težko rečemo, da bi imelo odpiranje šol kakšno negativno posledico na epidemijo. k dobremu rezultatu prispeva tudi pripravljenost šol, ki je bistveno boljša, kot je bila jeseni," je pojasnila predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Bojana Beović.

V dveh statističnih regijah so se zaradi zmanjšanja števila okužb sprostili nekateri ukrepi. Po mnenju Beović je prav, da tam, kjer je prenosov malo, lahko živijo ljudje bolj normalno kot tam, kjer jih je več. "Očitno znajo obvladati prenose virusa. Po drugi strani, če so regionalne meje odprte, se razlike izničijo. Slovenske izkušnje pa so, da se da epidemijo obvladovati lokalno, po občinah, po regijah, ljudje, ki se poznajo, pazijo, da prenosov ni. S tega vidika je regionalni pristop uspešen," je še pojasnila.