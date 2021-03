V Nemčiji več registriranih električnih avtomobilov kot v ZDA

Največji trg ostaja Kitajska, a s skromno rastjo

© pixabay.com

Nemčija je ZDA izrinila z mesta drugega največjega trga električnih avtomobilov in priključnih hibridov na svetu. Drugo mesto si je zagotovila z rastjo števila prvih registracij za 264 odstotkov na 395.000, medtem ko so v ZDA lani registrirali 322.000 takšnih vozil. Največji trg ostaja Kitajska, a s skromno rastjo.

K rasti povpraševanja po električnih avtomobilih in priključnih hibridih v Nemčiji so deloma prispevale državne subvencije v višini do 9000 evrov, v danes objavljeni raziskavi ugotavljajo analitiki Centra za raziskave sončne energije in vodika Baden-Wuerttemberg (ZSW).

Največji trg za proizvajalce tovrstnih vozil ostaja Kitajska. Tam so lani prvič registrirali 1,25 milijona električnih avtomobilov in priključnih hibridov. To je več kot ena tretjina številke za ves svet.

Po vsem svetu trenutno vozi 10,9 milijona električnih avtomobilov, od tega jih je bilo lani prvič registriranih 3,18 milijona. "Trg električnih avtomobilov se v številnih državah razvija zelo obetavno, še posebej v EU," je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dejal član upravnega odbora ZSW Frithjof Staiss.

Med proizvajalci z velikim naskokom vodi ameriška družba Tesla z blizu 500.000 novimi registracijami v letu 2020. Sledi nemški koncern VW, ki je z 422.000 prodanimi električnimi vozili uspel lani skočiti s šestega na drugo mesto. Za njim se uvrščata kitajska družba SAIC, ki proizvaja večinoma le za domači trg, ter spet nemški BMW.

Toda delež Kitajske se zmanjšuje. Medtem ko se je število kupcev električnih avtomobilov in priključnih hibridov na Kitajskem lani povečalo zgolj za tri odstotke, se je v povprečju na svetu za 38 odstotkov.

Rast je poganjala Evropa in še posebej Nemčija, katere 264-odstotna rast je bila najvišja na svetu. Evropa v celoti - vključno z EU, Veliko Britanijo, Norveško, Islandijo in Švico - je lani dosegla 134-odstotno rast števila prvih registracij električnih avtomobilov.

Za Kitajsko, Nemčijo in ZDA so lani električni avtomobili največ kupcev našli v Franciji, Veliki Britaniji in na Norveškem.

Med proizvajalci z velikim naskokom vodi ameriška družba Tesla z blizu 500.000 novimi registracijami v letu 2020. Sledi nemški koncern VW, ki je z 422.000 prodanimi električnimi vozili uspel lani skočiti s šestega na drugo mesto. Za njim se uvrščata kitajska družba SAIC, ki proizvaja večinoma le za domači trg, ter spet nemški BMW.

PREBERITE TUDI: