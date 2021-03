»Hojs brezsramno širi neresnice in zavestno zavaja javnost!«

V Protestni ljudski skupščini od ministra Hojsa pričakujejo javno opravičilo in ponovni odstop

Aleš Hojs kot ga vidi Tomaž Lavrič

© Tomaž Lavrič / Mladina

Protestna ljudska skupščina se je odzvala na izjavo, ki jo je minister za notranje zadeve Aleš Hojs podal za Slovensko tiskovno agencijo (STA). "Davno odstopljeni minister za notranje zadeve Hojs danes brezsramno širi neresnice in zavestno zavaja javnost," so zapisali v sporočilu za javnost. Minister Hojs je namreč danes za STA večkrat izjavil, da prijavljeni protesti niso prepovedani, v Protestni ljudski skupščini pa opozarjajo, da njihovi dokumenti, ki jih objavljamo v tem članku, kažejo, da so "prijavljeni shodi do deset ljudi, tudi ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov, kategorično prepovedani s strani policije".

Dodali so, da je to "žalostno dejstvo" jasno predstavila tudi policija v spodnjem videoposnetku.

BJNdAUkZkaY

"Gre za povsem očiten primer t.i. "gaslighting-a", ki se ga poslužuje minister in v čedalje večji meri tudi celotna strahovlada. Poleg same nesprejemljivosti protiustavne prepovedi protestnih shodov, je hkrati to tudi skrajno zaskrbljujoč primer vzpostavljanja "alternativnih dejstev in resnic", ki se bo v prihodnosti pod to vlado samo še stopnjevalo," so zapisali protestnice in protestniki.

"Pričakujemo najprej javno opravičilo ministra in potem ponovni (tokrat dejansko nepreklicni) odstop. Dovolj nam je laganja, manipulacij in zatiranja," so še zapisali v sporočilu za javnost ter dodali, da so v sodelovanju s Pravno mrežo za varstvo demokracije že pripravili in oddali tudi uradno pritožbo na pripeto odločbo policije.