Pravna mreža: »Izjave ministra Hojsa ne držijo«

Minister Hojs se je zaradi izjave glede protestov znašel pod plazom demantijev

Minister Hojs s policijskim varovanjem med sprehodom po Ljubljani med protesti 5. novembra 2020

© Robert Balen

Na današnje trditve ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa o tem, da protesti niso prepovedani, se je odzvala tudi Pravna mreža za varstvo demokracije.

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je namreč v današnjem intervjuju za Slovensko tiskovno agencijo (STA) z naslovom »Hojs za STA: Protesti niso prepovedani, morajo pa biti izpeljani v skladu s pravili« glede možnosti izvedbe protestov in pridobivanja dovoljenj za proteste izjavil (prepis zvočnega posnetka): "Če mene vprašate, bi ga verjetno dobil, saj je dovoljeno zbiranje na javnih krajih do 10 ljudi, ne vem pa kdo bo vložil vlogo za 10 ljudi, saj je potem organizator odgovoren. Tudi zato ni nihče nikoli ni vlagal, ker ko si organizator, prevzemaš tudi odgovornost."

"Izjave ministra ne držijo," poudarjajo v Pravni mreži za varstvo demokracije.

"Prvič; trditev ministra, povzeto v naslovu novice na STA »Protesti niso prepovedani, morajo pa biti izpeljani v skladu s pravili«, je v nasprotju z Odlokom o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, katerega predlagatelj je ravno minister Hojs. Ta odlok je z 20. oktobrom 2020 uvedel popolno prepoved shodov, ko je v 2. členu v drugem odstavku določil: »Začasno so prepovedane vse prireditve, shodi, poroke in verski obredi.« Ta izrecna in absolutna prepoved shodov, torej protestov, je bila podaljševana in velja še zdaj - tudi trenutno veljavna ureditev, ki bo veljala vsaj do 12. marca, izrecno in brez izjeme prepoveduje shode. Omenjena prepoved v odloku pristojnim organom ne omogoča izdaje dovoljenja za proteste," so zapisali.

"Drugič; 18. februarja 2021 je namestnik direktorja Policije Tomaž Pečjak na vladni novinarski konferenci razlagal nova pravila za zbiranje ljudi – ponovno je bilo dovoljeno zbiranje do 10 ljudi, pri tem pa je izrecno izjavil: »Do 10 ljudi se lahko skupaj zbere na določenem območju, vendar pa ne z namenom shoda.« Tudi ta izjava je torej v nasprotju s tem, kar zdaj trdi minister, saj je bila prepoved protestov eksplicitno izpostavljena in njihova izvedba z dovoljenjem nemogoča," so dodali.

"Tretjič; za organizacijo petkovih protivladnih protestov v Ljubljani je bila sredi februarja letos Policiji podana vloga osebe, ki je želela organizirati protest do desetih oseb, kolikor je bilo dovoljeno število ljudi na zbiranju po Odloku o začasni delni omejitvi gibanja ljudi. Vloga je predvidevala organizacijo protesta v petek, 25. februarja 2021, na katerem bi se do deset udeležencev postavilo v medsebojnem razmaku dveh metrov in bi tako stalo predvidoma 30 do 60 minut, z maskami in v tišini. Policija je vlogo s predlogom, da se prošnja za izdajo dovoljenja zavrne, odstopila Upravni enoti. Slednja je izdala negativno odločbo, na katero se je vložnica pritožila, in pritožba je še vedno v presoji pri Ministrstvu za notranje zadeve, ki je pritožbeni organ. Izjava ministra Hojsa, ki trdi, da nihče ni podal vloge za organizacijo protesta za deset ali manj ljudi - če pa bi vlogo podal, bi dovoljenje za protest verjetno dobil, torej ne drži," so sklenili v Pravni mreži za varstvo demokracije.