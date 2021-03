»Janša v Sloveniji nikoli ne bo dosegel 50-odstotne podpore«

IZJAVA DNEVA

"Če se je navduševal nad Trumpom, pa nad Ameriko, tam je politično razmerje približno 50-50. Če se navdušuje nad Orbanom, on je dosegel 50 plus. To je bila neizpolnjena želja, sanje Janše. Tega v Sloveniji ne bo dosegel in zato je težko najti racionalno podlago za tako obnašanje, kajti posledica takega obnašanja, ki je seveda radikalizacija, populizem spremlja tako obnašanje, ampak kaj bo posledica, za katero se on ne briga kaj preveč. Posledica bo seveda na osamitvi v Evropski uniji in pa kot posledica radikalizacije je možen evroskepticizem."

(Nekdanji veleposlanik Roman Kirn v Studiu City o tem, da Janša kljub navdušenju nad Orbanom, nikoli ne bo dosegel tako visoke podpore volivcev)