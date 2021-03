Operacija SDS na vrhu HSE: 260 milijonov za poravnavo v aferi Teš 6

Državni energetski holding je v največji tajnosti pripravil predlog za poravnavo z nasledniki Alstoma, ki je oškodoval državo za več sto milijonov evrov

Termolektrarna Šoštanj

© Tjaša Zajc

Teš 6, največja posamična korupcijska afera v dosedanji zgodovini Slovenije, je dobila epilog, s katerim so lastniki nekdanjega Alstoma dokončno priznali očitane nepravilnosti. In pristali, da državnemu HSE, ki je lastnik šoštanjske termoelektrarne, izplačajo 260 milijonov evrov odškodnine. Toliko znaša predlog izvensodne poravnave, ki so ga po informacijah iz dobro obveščenih virov včeraj v največji tajnosti sprejeli nazorniki HSE.

Po tem predlogu naj bi ameriška korporacija General Electric Power, pravna naslednica Alstoma, HSE omenjeno vsoto izplačala v dveh obrokih po 130 milijonov evrov; prvi naj bi bil nakazan že nekaj dni zatem, ko bi General Electric tudi uradno potrdil predlagano poravnavo. Po naših informacijah bodo Američani to zagotovo storili, saj je doseženi scenarij zanje dokaj ugoden.

Prav v prvem premierskem mandatu Janeza Janše, leta 2005, so bile pripravljene podlage za gradnjo Teš 6, večina spornih aneksov z Alstomom pa je bila podpisana leta 2009, ko je v vladi Boruta Pahorja ministrstvo za gospodarstvo vodil Matej Lahovnik; danes je glavni ekonomski svetovalec Janeza Janše.

Četudi se sliši veliko, je 260 milijonov evrov manj, kot si je HSE prvotno obetal iz postopkov proti General Electric. Vrednost tožbe proti ameriškemu gigantu, ki jo je HSE vložil leta 2017 na Dunajski mednarodni center za arbitražo, je po poročanju portala Necenzurirano.si z leti narasla na 360 milijonov evrov. S tožbo je državni energetski holding od General Electric kot pravnega naslednika kontroverznega Alstoma Power terjal nazaj znesek, za katerega naj bi dobavitelj tehnološke opreme za Teš 6 oškodoval Slovenijo s svojimi nevestnimi in tudi korupcijskimi praksami.

Matej Lahovnik, glavni gospodarski svetovalec Janeza Janše

© Borut Krajnc

Alstom Power je leta 2008 s tedanjim direktorjem Termoelektrarne Šoštanj Urošem Rotnikom podpisal pogodbo o dobavi opreme za šesti blok. Njena prvotna vrednost je bila 654 milijonov evrov, nakar je z enajstimi aneksi in še več posebnimi dogovori krepko presegla milijardo evrov; na sporne posle je v največji meri opozarjal preiskovalni novinar Primož Cirman. S temi spremembami je Alstom od Teš in posredno HSE kot njenega lastnika neupravičeno iztiskal vedno nove milijone, del tega denarja pa je izginil v žepih zasebnikov. Na primer poslovneža Petra Kotarja, ki je kot svetovalec v konfliktu interesov – delal je tako za Alstom kot Teš – zaslužil okoli šest milijonov evrov. Direktor Rotnik pa je po ugotovitvah Davčne uprave v svojem sefu nakopičil za tri milijone gotovine nepojasnjenega izvora.

Nadzorni svet HSE, ki je potrdil predlog poravnave z General Electric, vodi član Janševe SDS Franc Dover.

Z uradno sklenitvijo izvensodne poravnave med HSE in General Electric bomo tako dobili še poslednjo potrditev, da je pri Teš 6 resnično šlo za oškodovanje zgodovinskih razsežnosti. Zdaj je tudi jasno, kaj je bil ključni razlog za menjave uprave in nadzornega sveta, ki jih je na HSE izvedla Janševa vlada. Državni holding bo tako kot vse kaže prejel 260 milijonov evrov, v izogib ustaljenim praksam v regiji, med drugim poosebljenim prav v aferi Teš 6, pa bo morala biti javnost izjemno pozorna, kako bo ta denar porabljen.

Borut Pahor in Janez Janša takoj po podpisu partnerstva za razvoj, aprila 2006

© Denis Sarkić

