»Slovenija gre v smeri novoveških absolutizmov in diktatur«

Represijo nad dijaki obsoja tudi podmladek ZZB za vrednote NOB

Policija popisuje mlada protestnika na Trgu svobode v Mariboru zgolj zato, ker držita transparent Zahtevamo šolo. In to kljub temu, da nosita maski in sta na varni razdalji.

© Sašo Bizjak, Večer

Represijo policistov nad dijaki, ki so prejšnji mesec mirno protestirali v Mariboru ter posledično s strani policije prejeli kazni, so obsodili tudi Mladi za vrednote NOB. "V torek, 9. februarja 2021, je skupina več deset dijakov v Mariboru uveljavila svojo temeljno človekovo in ustavno pravico do svoboda izražanja misli, govora in javnega nastopanja," so zapisali.

Poudarili so, da je le mesec dni po protestu postalo jasno, da se oblast ne ustavi le pri teptanju ustave, prav tako pa po njihovem ne tolerira nobenega javnega nasprotovanja in nobenih javnih protestov. "Pozivi na sodišče, ki so jih prejeli mladoletni protestniki in protestnice ter kazni, katere so policisti brez seznanitve dijakov, da počnejo kaj narobe, kljub temu, da so pri protestu med seboj držali razdaljo in nosili maske na obrazih, kažejo, da gre Slovenija v smeri novoveških absolutizmov in diktatur," so dodali.

"Vladno ravnanje najostreje obsojamo, saj za nas slovenska ustava ni le okras na knjižni polici."

Ustrahovanje in namerno utišanje mladih, ki si želijo le kakovostne izobrazbe je podlo in nizkotno dejanje, menijo Mladi za vrednote NOB. "Vladno ravnanje najostreje obsojamo, saj za nas, Mlade za vrednote NOB, slovenska ustava ni le okras na knjižni polici. Zavzemamo se, da vlada odpiše izdane denarne kazni, se opraviči prizadetim dijakom in takoj odpravi prepoved svobode izražanja misli, govora in javnega nastopanja in s tem protestiranja," so sklenili v javnem pismu.