VIDEO: »Ti veliki vodja, domoljub, nacionalist, seksist, ki s policisti ustrahoval bi civiliste«

Raper Doša je v novi skladbi Razglednice slovenski vladi nastavil ogledalo

Vladimir Kosović, bolj znan pod vzdevkom Doša, je konec oktobra objavil skladbo Odprto pismo predsedniku RS, ki jo je pospremil tudi odmevni videospot. V njej se je spraševal in ugotavljal: »Ta zima 2020 bo mora, in toliko je muzika znala poživeti njihove dni, in koliko do drugega vala naj umetnikov trpi? Ozvočevalci, lučkarji, roadieji, tonci. Veš, koliko se fučka njim, kakšen dal ti jim bon si? Za oditi na dopust, če ste delo tukaj blokirali vsem, in plus, še kar prispevke kasirat vseen, in banke promovirat, odlog kredita hkrati, manipulirat stranke, obrestna mera krat tri. Elektro spustil cene, pa rečeš, kva? Bravo! Samo smo plačali isto, ker smo bili več doma, kao. SDS-ovo zahvaljevanje s plakatov, tukaj so eni stanje izkoristili bogato. Od ventilatorjev do servet z gumicami, pa respiratorjev, pa čepeti zunaj samo, nočem noter, ne, no.«

"Pravnomočno obsojen predsednik vlade - vzornik!

My bad, ti si bil politični zapornik.

Ob dnevu boja proti fašizmu tih, kar me ne čud lih.

A ob napisu smrt janšizmu bi se ti primerju z Judi?

Ti veliki vodja, domoljub, nacionalist, seksist, k s policisti ustrahoval bi civiliste. Ne bi spoštoval osnov človekovih pravic, vse te lastnosti definirajo fašiste.

In na Twitterju vneto pretiravaš, tle ve to folk,

sam tebe svet okrog ne obravnava izvzeto tolk,

kot identicifira te z državo, kamor spadaš.

Pa kapiraš, tle gor nisi več posameznik, si vlada.

Da spel se z domobranci ti niti ne bom očital.

Ironično po tvitu k poražencu za zmago si čestital.

Spet petek, dej si te dneve že v koledar,

da te z leve ne bi zbil kak kolesar."



Doša

Tokrat pa je postregel s še bolj neposredno skladbo (Razglednice), v kateri je besedilo odsev tretnutnega političnega dogajanja v Sloveniji. V njem se bodo našli številni slovenski politiki, predvsem tisti iz Janševe koalicije, ki Slovenijo iz tedna v teden bolj spreminja v svoje dvorišče.

Videospot je na spletnih družabnih omrežjih že viralen, čeprav je bil objavljen komaj včeraj.

Spodaj v celoti (nelektorirano) objavljamo besedilo.

DOŠA: RAZGLEDNICE

NČ VEČ ME NE BO ZLOMIL, POJEM,

IN VEM, DA BO SPET ŠE TEŽKO,

EN DAN BOJO VSI DOBIL SVOJE

IN MORM VRJET, DA JE TKO.

IN LETIJO VISOK, LETIJO VISOK GOR V NEBO,

NE SPUSTIJO SE DOL, ZATO BOJO PADL NIZKO.

IN LETIJO VISOK, LETIJO VISOK GOR V NEBO,

ZDEJ EN TA DAN BOJO PADL NIZKO.

IN VALDA NISM PRČAKVOU, DA NA MOJ PISM BI OZDVOU

PREDSEDNIK SE, SAM BOM NAPISU IN POSLOU VSEEN RAZGLEDNICE,

VSEM K PREJ SO RABL VSO POZORNOST IN ISKAL VOLIVCE,

VSEM K ZDEJ POZABL SO ODGOVORNOST IN KAZAL BI KRIVCE,

TE K SMO SKUPI ZGLASOVAL, MI SMO JIM DAL PRILOŽNOST,

NISMO JIH ZBRAL, K DA SO BLI NAM SAM EDINA MOŽNOST,

KR PUSTMO ZAJEBAVAT SE POČAS NAPREJ,

LJUDSTVO SMO DRŽAVA, NE ORGAN, K MA OBLAST V TEJ,

VSE URBANE UNIFORME V POSTROJ IN GAS,

JEBEŠ NORME, DOKLER JE POLITIKA SAM BOJ ZA OBLAST,

DEJMO MN VSEM OKROG, KR MED ŠTUDENTE DELIT,

LOH SI ZNN KSENOFOB PA VSEEN PLEMENIT,

ZMAGO, KAR JE PREVEČ JE PREVEČ, NAKAR DRZNEŠ SI REČT,

DA DOBIL SMO VŠ DNAR DELOMRZNEŽI,

VS DAVKOPLAČEVALCOU? JZ PLAČAM TEB DAVK, ČLOVK,

KERIH DAVKOV TI NE PLAČAŠ Z DNARJEM DAVKOPLAČEVALCOU?

LEJ, NE RAZUMEM, A PREMISLŠ PREDN TAKO OPALIŠ?

ZDEJ AL S NEUMEN AL SAM MISLŠ, DA SMO VSI OSTALI.

IN TAKI NAM SEDITE V PARLAMENTU IN BEDAKI VAM SLEDIT ŠE KR VSEEN TUD,

ZAČARAN KROG, NČ NE NARDIJO, NE LEVICA, NE DESNICA,

EDINO KAR RES SPREMENIJO JE RESNICA.

***

LEPO, LEPO DOMA V TEH TEDNIH SE ZABAVAMO RADI VSI,

ŠE KDO, ŠE KDO NI DOBU RAZGLEDNICE OD EKIPE K V VLADI SEDI?

ZA GLAS SO ZNAL IN RADI SO DAJAL BESEDO,

V NOVI VLADI SO SI ZGLASOVAL POVIŠNCO ŽE S PRVIM TEDNOM,

MED NORIŠNCO OKUŽB, UKREPOV STROKE,

ENIH MNENJ IN IZGUBLENIH SLUŽB, OTROK DOMA VSEPOVSOD,

ŠE JANEZ TWITNE, DA NIHČE SI DVIGNU PLAČ NI, PAZTE,

ONI SO SE SAMO UVRSTIL V VIŠJI PLAČNI RAZRED,

PA ZA KAŠNE OVCE NAS GOVEDA MAJO?

ZDEJ NI LAŽ, ČE TO POVEDAT ISTO ŠE Z DRUGIM BESEDAM ZNAJO,

ZDRAVKO KR BEDAKA SE NAREDU, KT KAKO?

ON JE DVAKRAT PRVIČ ZVEDU OD NOVINARJEV ZA TO.

PA KDO JE TUKI NOR, NO? A TUKI GOR NOBENGA NITI MAL NI SRAM, NO?

PA NEKE MEJE VSI NORMALNI MAMO.

NELEGALNO PRIDOBLJEN POSNETEK NI DOST ZA SODIŠČE,

SAM OPROST, K VSA SLOVENIJA GA SLIŠ,

ČE TO NI DOVOLJ ZA TVOJ ODSTOP OB TEM, DA VEMO,

DA LAGAL STE ZAKAJ POSREDNO KUPOVAL STE OPREMO,

PA KVA SE TLE DOGAJA? VI STE JAVNO SE ZGOVARJAL NA NEK ZAKON,

K STE SI GA SAMI ZMISLAL, K NE OBSTAJA,

K SO VAS S TEM DOBIL JE BIL PROBLEM AVANSA,

EJ, PA, ČE VEMO, DA STE LUDEM MORIL ZAKVA NI ŠU AVANS NAPREJ.

IN ZDEJ SI TI ŠE PAMETNEJŠI OD STROKOVNJAKOV,

TI BI PREJ SI DAL ODREZAT JAJCA, KT PRIZNOU NAPAKO,

KUPIL SLABO ROBO, VSE TE PROVIZIJE VMES SO,

ZDRAVKO, KDO BO ODGOVARJU ZA ZLORABO JAVNIH SREDSTEV?

***

LEPO, LEPO DOMA V TEH TEDNIH SE ZABAVAMO RADI VSI,

ŠE KDO, ŠE KDO NI DOBU RAZGLEDNICE OD EKIPE K V VLADI SEDI?

HOJS IN NJEGOVI TWEET-I, NŠ NOVI FILMSKI KRITIK,

IN OB TEM SE VPRAŠAM A SI INFLUENSER AL POLITIK?

A SE TI RES ZDI TVOJA KRITIKA NA MESTU,

KO Z ODBOROM ZA DRŽAVNO UREDITEV NE SPROSTITE SREDSTEV?

POTRJENIH, LEGITIMNO PRIDOBLJENIH PREK RAZPISOV,

MA POSNETIH ENIH FILMOV K VIDL EVRA NISO.

JEBEŠ FILMARJE K ČAKAJO SVOJ DNAR,

OD TM MINISTER Z OBOROŽENIMI SPEACJALCI ZAKORAKA V NAROD.

PRAVNO MOČNO OBSOJEN PREDSEDNIK VLADE, VZORNIK!

MY BAD, TI S BIL POLITIČNI ZAPORNIK,

OB DNEVU BOJA PROT FAŠIZMU TIH, KAR ME NE ČUD LIH,

A OB NAPISU SMRT JANŠIZMU, BI SE TI PRIMERJU Z JUDI?

TI VELIKI VODJA, DOMOLJUB, NACIONALIST, SEKSIST,

K S POLICISTI USTRAHVOU BI CIVILISTE,

NE BI ŠPOŠTVOU OSNOV ČLOVEKOVIH PRAVIC,

VSE TE LASTNOSTI DEFINIRAJO FAŠISTE.

IN NA TWITTER-JU VNETO PRETIRAVAŠ, TLE VE TO FOLK,

SAM TEBE SVET OKROG NE OBRAVNAVA IZVZETO TOK,

KOT IDENTIFICIRA TE Z DRŽAVO KAMOR SPADAŠ,

PA KAPIRAŠ? TLE GOR NISI VEČ POSAMEZNIK, SI VLADA.

DA SPEL SE Z DOMOBRANCI TI NIT NAM OČITU,

IRONIČNO, PO TWEET-U K PORAŽENCU ZA ZMAGO SI ČESTITU,

SPET PETEK, DEJ SI TE DNEVE ŽE V KOLEDAR,

DA TE Z LEVE NE BI ZBOU KAK KOLESAR, RAZGLEDNICE.

***

LEPO, LEPO DOMA V TEH TEDNIH SE ZABAVAMO RADI VSI,

ŠE KDO, ŠE KDO NI DOBU RAZGLEDNICE OD EKIPE K V VLADI SEDI?

