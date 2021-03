Grims: »Sejo bom sklical za nedeljo!«

Obravnava ustavno spornega zakona o tujcih prestavljena, ker je Branko Grims kršil poslovnik

Poslanec SDS Branko Grims

Po »konsolidaciji« v »lastnih« vrstah vlada ali bolje rečeno kar SDS nadaljuje z zastavljenimi nalogami demontaže medijskega trga, kadrovanji in nasploh spreminjanjem družbe po svoji podobi, kamor sodijo tudi napadi na različne (manjšinske) družbene skupine. In med slednjimi so zdaj na prvem mestu begunci. Na ministrstvu za notranje zadeve so v zakon o tujcih in zakon o mednarodni zaščiti zapisali številne novosti, ki so uperjene proti nezaželenim tujcem, med drugim ponovno celo možnost, da država povsem prekine izvajanje pravice do azila, k čemur jo zavezuje mednarodno pravo in ki je bila s strani ustavnega sodišča pred časom že spoznana za neustavno in razveljavljena.

A razprava na matičnem parlamentarnem odboru za notranje zadeve, kjer naj bi (koalicijski) poslanci zakona potrdili in ju poslali v dokončni sprejem na plenarno sejo, je bila prekinjena in prestavljena. Predsednik odbora, poslanec SDS mag. Branko Grims je namreč sejo najprej sklical v skladu s poslovnikom, ki pravi, da morajo biti seje sklicne vsaj 14 dni v naprej – seveda, zato, da poslanci v tem času lahko prejmejo gradiva in jih preučijo ter pripravijo morebitne pripombe. A že naslednji dan je Grims prestavil datum seje – vendar ne kot običajno naprej ampak nazaj. Res da le en dan nazaj, a s tem že v 14-dnevni rok. Po opozorilu Levice se je na to odzval predsednik državnega zbora Igor Zorčič in Grimsa opozoril, da gre za kršitev poslovnika državnega zbora ter ga pozval naj jo odpravi.

»Vam že zdajle povem, da bom sejo sklical v nedeljo, zaradi tega, ker je to edini dan, da je prostor na razpolago, ker ga drugače ni.«



Branko Grims,

poslanec SDS

Težava je namreč v tem, da bi tovrstna prestavitev, ki se zajeda v s poslovnikom zahtevani 14-dnevi rok, lahko pomenila nevaren, nedemokratičen precedens. Predsednikom parlamentarnih odborov in komisij nič več ne bi preprečevalo, da seje sklicujejo zakonito 14 dni v naprej, po tem pa sejo prestavijo na bližnji datum, lahko tudi že na naslednji dan po sklicu, ali, zakaj pa ne, kar na dan sklica.

Grims se na vse to ni odzval ter sejo začel, kot da se ni zgodilo nič in posledično naletel na ugovore (opozicijskih) poslancev. Tam je (verjetno nehote) razkril razloge za prestavitev seje in sicer, da so ga nekateri koalicijski poslanci obvestili, da na prvotni datum seje ne morejo zagotoviti niti svoje prisotnosti niti nadomeščanja in posledično delovanja glasovalnega stroja in večine za potrditev glasov.

Ker so opozicijski poslanci zahtevali glasovanje o prestavitvi seje na kasnejši datum, tako da bo seja skladna s poslovnikom in posledično zakonita, je Grims zagrozil, kaj bo, če bo izglasovana prestavitev: »Vam že zdajle povem, da bom sejo sklical v nedeljo, zaradi tega, ker je to edini dan, da je prostor na razpolago, ker ga drugače ni.« Odbor, v katerem ima koalicija udobno večino, je z le enim glasom večine izglasoval prekinitev seje in njeno prestavitev na poznejši datum. Poleg opozicijskih strank sta glasove prispevala še poslanka in poslanec SMC.