»Brutalnost napadov na medije se le še stopnjuje«

Društvu novinarjev Slovenije (DNS) pred današnjim plenarnim zasedanjem Evropskega parlamenta o svobodi medijev v Sloveniji kritično o odnosu slovenske vlade do novinarjev

V Društvu novinarjev Slovenije (DNS) pred današnjim plenarnim zasedanjem Evropskega parlamenta o svobodi medijev v Sloveniji, na Poljskem in Madžarskem ugotavljajo, da se dinamika, intenziteta in brutalnost napadov na medije le še stopnjujejo.

"Javni poziv predsednika vlade Janeza Janše direktorju Slovenske tiskovne agencije (STA) Bojanu Veselinoviču k odstopu, objavljen na Twitterju in pospremljen z grobo obtožbo o nezakonitih ravnanjih direktorja, je le še en nedopusten korak več pri neposrednem političnem vmešavanju in težnjah po zlomu STA, ki ostaja tudi brez zakonsko zagotovljenega plačila javne službe," so zapisali v današnji izjavi za javnost.

Predsednik vlade s svojimi ravnanji, tako DNS, le dokazuje vse trditve, ki se jih trudi zanikati pred domačo in evropsko javnostjo, da skuša obvladovati STA in medijski prostor. "Od predsednika vlade bi pričakovali, da bi STA zaščitil pred arbitrarnim odločanjem Ukoma in se zavzel za spoštovanje zakonodaje. On pa se, nasprotno, z neutemeljenimi zaključki o nezakonitih ravnanjih direktorja postavlja še v vlogo (raz)sodnika, s čimer ne spodkopava le medijske svobode in avtonomije, ampak tudi vladavino prava. V demokratičnih državah so veje oblasti ločene. Ob informacijah o dogajanju na zadnji seji nadzornega sveta STA in tendencah po razkritju poslovne dokumentacije izražamo skrb in pričakovanje, da bo nadzorni svet ob očitnih pritiskih na odstavitev vodstva STA v celoti deloval skladno z zakonodajo in etiko, ki velja za člane nadzornih svetov," so zapisali v DNS.

Širitev razprave v Evropskem parlamentu o vladnih poskusih utišanja svobodnih medijev na Poljskem in Madžarskem tudi na Slovenijo je bila potrebna in nujna. V DNS so prejšnji teden sodelovali v razpravi parlamentarne skupine za spremljanje spoštovanja demokracije pod vodstvom evropske poslanke iz Nizozemske Sophie in’t Veld ter skupaj s strokovnjaki z medijskega področja pritiske in napade tudi izpostavili in argumentirali z dejstvi. Po tej razpravi se napadi nadaljujejo tudi s poskusi izkrivljanja dejstev in diskreditiranjem integritete stroke.

DNS je včeraj skupaj z mednarodnimi nevladnimi organizacijami in združenji s področja medijev in človekovih pravic EU pozvalo k odločnejšemu ukrepanju za zaščito neodvisnega novinarstva v teh treh državah. "EU je ob spodkopavanju medijske svobode na Madžarskem in Poljskem predolgo stala ob strani, kar je prispevalo k temu, da se model podrejanja medijev učinkovito širi v druge članice EU. Prepričani smo, da bi EU tokrat morala storiti vse, da se širjenje in uveljavljanje tovrstnega modela prepreči in upošteva demokratične standarde in vrednote," so še zapisali.