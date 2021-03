Počivalšek ugotovil, da ljudje v Sloveniji trpijo

Predsednik SMC v javnem pismu tik pred svetom stranke opaža, da Slovenijo prehitevajo tisti, ki so jo nekoč videli kot vzor. "Če ne bomo spremenili obstoječega modela politike, bodo ljudje še naprej trpeli. Zaradi nas," je zapisal. Pozabil pa je omeniti, da je tudi sam del problema.

Predsednik vlade Janez Janša in podpredsednik vlade ter minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek

Predsednik SMC Zdravko Počivalšek naj bi si na vsak način prizadeval zamenjati vodjo poslanske skupine Janjo Sluga. V javnosti je to sicer že večkrat zanikal, a po navedbah več virov, na katere se sklicuje Dnevnik, je v preteklih dneh opravil vrsto pogovorov s poslanci svoje stranke, na katerih je skušal pridobiti zeleno luč za njeno zamenjavo. V poslanski skupini za to potezo zaenkrat ni pridobil večine, osemčlanska poslanska skupina SMC pa naj bi bila ob tem vprašanju razdeljena. Že jutri se bodo morda stvari razjasnile, saj je sklican svet stranke SMC, in sodeč po pismih lokalnih odborov se obeta vroča razprava, številni namreč zahtevajo sklic volilnega kongresa. Nekateri namigujejo, da lahko to lahko vodilo tudi v predčasne volitve.

Janja Sluga je že dolgo časa trn v peti predsednika vlade Janeza Janše, ki je vodjo poslancev SMC na koalicijskem vrhu pred dobrim mesecem dni ostro napadel. Očital ji je, da je do vlade premalo lojalna, da je z njo težko komunicirati in da dela vedno nekaj po svoje. Nezadovoljstvo SDS nad Janjo Sluga se je stopnjevalo tudi v zadnjih tednih. Janša naj bi od Počivalška zahteval, naj uredi zadeve v svoji poslanski skupini. "Ali se poenotimo in gremo skupaj naprej ali pa se preštejemo in gremo na volilni kongres stranke," je kritično razpravo izvršnega odbora minuli teden sklenil Počivalšek.

Janja Sluga, vodja poslanske skupine SMC, moti predsednika vlade Janeza Janšo

Da bi umiril strasti in se prikupil opoziciji, je predsednik SMC danes javnosti poslal celo pismo, v katerem je naslovil "sopotnike in sopotnice". V njem je obsodil razdiralno politiko, ki se kaže v "izražanju odkritega sovraštva in takšne degradacije demokracije" in nas "vodi v pogubo". "To je politika, zaradi katere ljudje trpijo, zaradi katere nas prehitevajo tisti, ki so nas nekoč videli kot vzor," je zapisal.

Ob tem je pozabil omeniti, da je minister v vladi Janeza Janše, zaradi katere je zaskrbljena celotna Evropa. Številni ugledni evropski mediji o zaskrbljujočih razmerah v Sloveniji iz tedna v teden pišejo članke, o (ne)svobodi medijev v Sloveniji ter pritiskih na novinarke in novinarje pa razpravlja celo Evropski parlament.

V postelji s sovražnikom

Počivalšek tega, da je v koaliciji s problematično stranko SDS, ne omeni niti z eno besedo. V pismu zgolj ponavlja, da moramo "moramo te uničevalne prakse nadomestiti s takšnimi, ki bodo delovale povezovalno", pri tem pa Janše in njegove stranke, ki sta državo v nastale razmere pripeljala, sploh ne omeni.

"S takšnimi, ki ne bodo gradile na razlikah, ampak iskale tisto, kar nam je skupno. S takšnimi, ki se ne bodo ukvarjale s preteklostjo, ampak reševale probleme sedanjosti in gradile prihodnost, na katero bodo lahko ponosni naši otroci in vnuki. S takšnimi, ki nam bodo omogočile pospešen razvoj. Če ne bomo spremenili obstoječega modela politike, bodo ljudje še naprej trpeli. Zaradi nas," nadaljuje Počivalšek v pismu in poudarja, da želi spremeniti politično prakso in se skupaj podati v "tekmo za bližnjo prihodnost".

Zdravko Počivalšek,

predsednik SMC in minister za gospodarstvo

"Če ne bo prišlo do neke oblike sodelovanja političnih konkurentov, bodo ljudje še naprej trpeli. V gospodarstvu dobro vemo, kako hudi konkurenti in celo nasprotniki lahko postanejo sodelavci na določenih področjih, če je to koristno in če to zahtevajo razmere na trgu. Grajenje koalicij je ena od ključnih sestavin mentalitete gospodarstva, saj bistveno skrajšuje čas in stroške, ki so potrebni za izpeljavo projektov," je izpostavil in dodal, da sam ve, kaj pomeni v Sloveniji sodelovati v levi ali v desni vladi in da je prepričan, da morajo imeti "potrebe naših državljanov višjo prioriteto od naših egov".

Počivalškovo javno pismo, ki ga je danes objavil tudi na Facebooku

"Svet se je namreč spremenil. Spremenila se je tudi narava dela. Delo je postalo mnogo bolj kreativno in sodelovalno. Zahteva znanje. Danes lahko delaš od koder koli. Ustvariti moramo takšno okolje, da si bodo najbolj kreativni in inovativni ljudje želeli delati pri nas. Nihče nas ne bo čakal. Trenutek za spremembe, s katerimi lahko dosežemo preboj, je pravi. Če ga zamudimo, bomo doživeli usodo zamudnikov. Če so nam res ljudje na prvem mestu, je skrajni čas, da se pričnemo pogovarjati o prihodnosti, o tem, na katerih področjih moramo najti soglasje in sodelovanje, kje bomo združili sile," je zapisal predsednik SMC.

Med drugim je dodal tudi ugotovitev, da danes preveč ljudi meni, da sistem dela proti njim ali pa vsaj, da ne deluje tako, kot bi moral ter pozval vse, ki bi želeli začeti "avanturo novega dialoga", da se javijo in da "skupaj začnemo spreminjati slovensko politiko".

Pozabil pa je dodati, da je sam dela tega sistema oziroma problema.