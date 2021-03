»Močni voditelji so tisti, ki pridobijo spoštovanje s svojimi dejanji«

IZJAVA DNEVA

"Nikakršnega političnega pritiska na medije ne sme biti. Močni voditelji so tisti, ki pridobijo spoštovanje s svojimi dejanji, ki sprejmejo raznolikost mnenj in ki dopustijo, da so državljani ustrezno obveščeni, ne tisti, ki poskušajo utišati kritične glasove. V demokraciji bi morali neodvisni mediji delati in spraševati brez strahu ali uslug. Naloga nas, politikov, je odgovarjati z dejstvi, ne z napadi."

(Podpredsednica Evropske komisije za vrednote in preglednost Vera Jourova v razpravi o svobodi medijev v Sloveniji je na včerajšnjem plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta izpostavila, da so nenehni poskusi spodkopavanja vzdržnega financiranja in neodvisnosti STA ter pogosti verbalni napadi na novinarje v Sloveniji razlog za resno zaskrbljenost)