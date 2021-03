Dijaki proti diktaturi. In diktatura proti dijakom.

Kaznovanje dijakov, ker so javno zahtevali vrnitev v šole, je v nasprotju z veljavnim pravom. Da o pravičnosti in sorazmernosti sploh ne govorimo.

Protest dijakov na mariborskem Trgu svobode so obiskali policisti in popisali ter kaznovali tiste, ki so izražali svoja mnenja. Med njimi so bili tudi mladoletniki.

© Marko Pigac

S ponedeljkom so se v šolo vendarle začeli vračati tudi dijaki nižjih letnikov. Verjetno bi bili tako oni kot njihovi starejši kolegi in osnovnošolci še vedno doma in niti vsak drug teden ne bi šli v šolo, če zoper zaprtje šol, kot ga v času epidemije ni poznala praktično nobena druga država, javnost ne bi izvajala pritiska, tudi prek same šolajoče se mladine. Mariborski dijaki so tako pred mesecem dni na protestu na Trgu svobode zahtevali odprtje šol – a mesec za tem so na dom prejeli obvestila o denarnih kaznih in pozive na sodišče.