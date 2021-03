Slovenski pacient

Ali Janez Janša zavestno ustvarja konflikt z Evropsko unijo?

Ljubezen med Janezom Janšo in Viktorjem Orbánom ima globoke korenine. Orbán je Janšo obiskal na strankarski konvenciji v Celju leta 2018, kjer je o njem govoril z izbranimi besedami.

© Borut Krajnc

»Pomiri se. Nisi več vodja kolonialne sile. Niti Slovenija ni Kongo.« To je tvit, ki bi ga Slovenija morala sporočiti evropski komisiji leta 2013, ko je ta na podlagi za lase privlečenih analiz o stanju slovenskega bančnega sistema zahtevala privatizacijo slovenskih bank in druge pomembne infrastrukture, kot je brniško letališče skupaj z bivšim letalskim prevoznikom ali kot so bila slovenska visokotehnološka podjetja, recimo Fotona. Da je Slovenija suverena, samostojna država, bi morali reči v trenutku, ko smo v imenu domnevnih evropskih pravil na zahtevo evropske komisije prodajali podjetja, kot je denimo Helios.