Lažejo, pa še vseeno jim je

Zakaj politiki in njihovi uslužbenci vedno bolj lažejo in kaj to pove o naši družbi?

Uroš Urbanija, nekoč zaposlen na STA, danes njen rušitelj

© Borut Krajnc

V torek, 9. marca, je bila na Valu 202 na sporedu oddaja Vroči mikrofon. Namenjena je bila vprašanju političnega obračunavanja z mediji in novinarji. Med gosti je bila Alenka Potočnik, novinarka Slovenske tiskovne agencije. Kako torej vztrajati v trenutkih, ko te predsednik slovenske vlade Janez Janša označi za »nacionalno sramoto«, njegov vodja urada za komuniciranje Uroš Urbanija pa ne želi izpolnjevati pogodbenih obveznosti do agencije, od česar so ne nazadnje odvisne tudi plače zaposlenih?