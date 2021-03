Avtomatska prepoznava registrskih tablic

Avtomatske prepoznave registrskih tablic policija naj ne bi uporabljala, čeprav je orodje kupila že pred dvema letoma. A to naj bi se zdaj spremenilo.

Zakaj po slovenskih cestah vozijo policijski avtomobili z vgrajenimi kamerami za avtomatsko prepoznavo registrskih tablic, če pa tega orodja policija ne bi smela uporabljati, ker je ustavno sodišče poleti 2019 razveljavilo zakonske člene, ki to urejajo? Vprašanje je na mestu, zastavili pa so si ga na spletnem portalu Žurnal24.

Kaj sploh je avtomatska prepoznava registrskih tablic? Gre za orodje, ki naj bi policiji olajšalo odkrivanje ukradenih avtomobilov, vozil s pretečenimi prometnimi dovoljenji, avtomobilov, ki so v lasti lastnikov, ki so osumljeni kakega kaznivega dejanja in podobno. Deluje pa tako, da kamera na policijskem avtomobilu med vožnjo posname vse registrske tablice po vrsti, sistem pa nemudoma preveri, kot so zapisali na Žurnalu24, »ali je registrska oznaka v slovenski in evropski bazi zavedena kot problematična, ali ne. Če je zaznan zadetek, policija ustavi vozilo in izvede nadaljnjo kontrolo«.

A ustavno sodišče je poleti 2019 razveljavilo zakonodajo, ki je urejala uporabo tega sistema in sicer zato, ker je bila premalo določna, ker je omogočala predolgotrajno hranjenje podatkov o sleherni registrski tablici (tudi o tablicah, ki niso v ničemer sporne) ter tudi zato, ker je policiji omogočala preširoke možnosti za obdelavo s tem povezanih osebnih podatkov lastnikov vozil. Če bi policija torej želela uporabljati novo tehnološko orodje, bi morali biti sprejeti popravki zakona, ki bi sledili odločbi ustavnega sodišča. To se doslej ni zgodilo, policijski avtomobili s kamerami za avtomatsko prepoznavo tablic pa še kar vozijo po cestah.

Kljub temu, da opreme »niso« uporabljali, so jo redno servisirali in pogosto nadgrajevali. Podobno je bilo tudi z električnimi paralizatorji, tudi ti so bili v omarah več let, vmes pa so se uporabljali »poskusno«, brez zakonske podlage.

Vprašanje, zakaj je tako, so na Žurnalu24 naslovili na generalno policijsko upravo in dobili odgovor, da »policija sistemov za prepoznavo registrskih tablic trenutno ne more uporabljati, saj za to nima zakonske podlage,« ter da so zaradi omenjene odločbe sodišča komaj vgrajeno opremo leta 2019 delno izgradili iz vseh osmih avtov in je še niso vgradili nazaj: »V praksi je to pomenilo, da, je bila iz vozil izgrajena procesna enota sistema, v oziroma na vozilih pa so ostale kamere, ki pa niso v funkciji.« Na policiji še dodajajo, da v kratkem pričakujejo spremembo zakona, ki jim bo uporabo tega orodja omogočila.

Gre torej za še enega izmed orodij, ki jih je policija kupila ter začela uporabljati, po tem pa (običajno zaradi posega ustavnega sodišča) začasno umaknila iz uporabe. Pa orodja za avtomatsko prepoznavo tablic res ne uporabljajo? Glede tega moramo verjeti policiji na besedo, kar je od nastopa te vlade in njenega vodstva v policiji postalo precej težje kot poprej. Pa že prej je obstajal dvom v njihova zagotovila. Recimo, ko so zagotavljali, da dolga leta niso uporabljali IMSI lovilcev (orodij za prestrezanje komunikacije in lokacije mobilnih telefonov), ker jim tega zakonodaja ni dovoljevala. Kljub temu, da opreme »niso« uporabljali, so jo redno servisirali in pogosto nadgrajevali … Podobno je bilo tudi z električnimi paralizatorji, tudi ti so bili v omarah več let, vmes pa so se uporabljali »poskusno«, brez zakonske podlage …