FOTOGALERIJA: 1. obletnica Janševe vlade

Včeraj so na Trgu republike člani protestniškega gibanja pripravili novinarsko konferenco, na kateri so predstavili glavne dosežke vlade Janeza Janše

Danes mineva eno leto, odkar je vlada Janeza Janše prevzela oblast in "vsak dan znova pokazala, kako je mogoče svoj položaj zlorabljati za lastne interese, korupcijo, širjenje sovraštva, politično kadrovanje, teptanje temeljnih demokratičnih vrednot in napadanje prebivalk in prebivalcev," so zapisali v sporočilu.

Več utrinkov v fotogaleriji Janeza Zalaznika in Boruta Krajnca.