»Starši s svojim konservativnim pristopom mladih ne držijo več v kalupu starih vrednot«

IZJAVA DNEVA

"Ja, v mladih je up! Imam občutek, da so mladi res bolj odprti. Predvsem so zaradi digitalizacije mnogo bolje informirani, kot je bila naša generacija. Dandanes lahko vsak mlad človek poišče, kar ga zanima. Če te zanima transspolnost, vtipkaš v Google, si prebereš, kaj to je, in si ustvariš mnenje. Si pomagaš. Mladina se danes uči sama. Njihova obzorja so široko odprta. Starši jih s svojim konservativnim pristopom ne držijo več v kalupu starih vrednot."

(Salome, medijska osebnost, o tem, da so mlajše generacje manj obremenjene s konservativni delitvami spolnih vlog in spolnih identitet; v intervjuju za mesečnik Ljubljana)