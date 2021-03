»Kdor ne šokira dovolj, je preslišan«

IZJAVA DNEVA

"Vsekakor si je vulgarni populizem pot v mainstream utiral dlje časa, v zadnjih letih pa je postal nova normalnost. Kdor ne šokira dovolj, je preslišan. Šokantna dejanja so celo tako zelo pogosta, da preglasijo druga drugo. Zato so vedno bolj glasna in zato nobeno, še tako neprimerno, nima prav nikakršnih posledic. Danes je nerealno pričakovati celo preprosto opravičilo. To bi se najbrž razumelo kot slabost."

"Zadnje leto je ob vseh zavajanjih, demagogiji, golih lažeh, žalitvah in grožnjah, ki so postali del političnega vsakdana, že na mesečni ravni ponudilo toliko potencialnih afer, kot jih glavni akterji političnega prostora še pred leti niso proizvedli v vsem letu ali celo v vsem mandatu. Njihova inflacija pa že povzroča skrb vzbujajočo čredno imunost. Vsi samo še zamahnemo z roko ali pa se zgražamo tistih pet minut, dokler nas ne preseneti nekaj še bolj norega."

(Novinar Peter Lovšin o tem, da se je gostilniška vulgarnost preselila na družbena omrežja in tam dosegla širši krog ljudi ter nazadnje znižala standard javne besede na vseh ravneh, predvsem v parlamentu in politiki nasploh; via Dnevnik)