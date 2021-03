Janša: »SDS je pripravljena na predčasne volitve«

Premier Janez Janša je dejal, da ima vlada v Državnem zboru (DZ) več kot udobno večino, "a večina danes je, jutri je mogoče ni". Dodal je, da se ne zanašajo na to, da se vlade ne bi dalo porušiti med predsedovanjem Svetu EU.

Janez Janša v intervjuju za Planet TV

© Planet TV (posnetek zaslona)

Premier Janez Janša se je nastopil v pogovoru za Planet TV. Med drugim je pozornost o rušenju njegove vlade preusmeril na nekdanjega politika Gregorja Golobiča, obregnil pa se je tudi ob zdajšnjo ministrico Lilijano Kozlovič (SMC) in dejal, da je del zapletov pri kandidatih za evropske tožilce nastal zaradi šibkega vodenja resorja.

Janša je v orisu političnih razmerij dejal, da ima vlada v DZ več kot udobno večino, "a večina danes je, jutri je mogoče ni". Pri tem je poudaril, da se ne zanašajo na to, da se vlade ne bi dalo porušiti med predsedovanjem Svetu EU. Zato je SDS po njegovih besedah pripravljena na predčasne volitve.

Na vprašanje, kdo ruši stranke, ki sodelujejo z vlado, pa je odgovoril, da če bi iskali ime, ki se s tem operativno ukvarja, še zdaleč pa ni edino, je to "absolutno Gregor Golobič". Po Janševih besedah številni v strankah ali poslanskih skupinah "trde levice" to vedo, "nekateri pa tudi ne in naivno mislijo, da sledijo programskim ciljem lastnih strank". "Dejansko pa je to odraz nesuverenosti teh strank, ki se pustijo voditi od zunaj raznim interesnim lobijem, ne da bi v celoti sploh vedeli, kakšni interesi so zadaj," je prepričan Janša.

Spregovoril je tudi o svojem tvitanju in ocenil, da Twitter ne bi bil zanimiv, "če bi bil slovenski medijski prostor normalen". "Kjer medijski prostor ni normalen, je na delu samocenzura ali pač osrednji mediji opravljajo vlogo podaljškov političnih strank, tam pa je Twitter obramba pred cenzuro," je dejal Janša.

"Kjer medijski prostor ni normalen, je na delu samocenzura ali pač osrednji mediji opravljajo vlogo podaljškov političnih strank, tam pa je Twitter obramba pred cenzuro."



Janez Janša

Glede razprave o medijih v Evropskem parlamentu in imenovanja evropskih tožilcev pa je dejal, da so, "potem ko je trdo jedro levičarske opozicije v Sloveniji pogorelo v slovenskem parlamentu, poskušali to bitko prenesti na evropski parket".

Del zapletov pri imenovanju tožilcev pa je po njegovih ocenah nastal tudi zaradi ministričinega šibkega vodenja pravosodnega resorja. Ponovil je očitek, da je vladi posredovala predlog, da se imenuje na evropske funkcije tožilce, ki ne znajo tujega jezika.

A Janša je prepričan, da bo vlada pri tem svoje delo opravila odgovorno, "s hitrostjo, ki bo svetlobna leta hitrejša od tega, kar počne državno tožilstvo v temeljnih primerih, ki bi jih moralo preganjati, pa jih ne". Pri tem je znova omenil očitke o pranju denarja v največji slovenski banki pred več kot 10 leti in tudi nedavno poravnavo s podjetjem, ki je gradilo Teš 6. To podjetje je priznalo korupcijo, je dejal in vprašal, ali je bila kakšna resna obtožnica državnega tožilstva. "Ko gre za hitrost ukrepanja, se tožilstvo lahko skrije v Postojnsko jamo v najnižjo luknjo," je dodal.

Počasnost očita tudi ustavnemu sodišču, saj da je škandalozno, da je ustavno sodišče, odkar ga vodi Rajko Knez, zadržalo 12 zadev, o katerih potem še ni odločilo.

Vlada bo v kratkem po Janševih napovedih obravnavala tudi gradnjo drugega tira. Ponudbo za gradnjo na odseku med Črnim Kalom in Koprom je oddal le konzorcij pod vodstvom domačega gradbinca Kolektor CPG. Kot je dejal Janša, vseh podrobnosti ne pozna, cene, ki so jih ponudili, pa da so nizke in se očitno računa na anekse. Vlada bo po njegovih napovedih kot skupščina 2TDK naredila vse za to, da teh aneksov ne bo.