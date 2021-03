»Cerkev je postala neofašistična organizacija, ki sovraži ljudi«

IZJAVA DNEVA

"To je res. Cerkev je postala neofašistična organizacija, ki sovraži ljudi. To je zlo, ki ga je treba čim prej izgnati iz življenja, iz šol in iz politike. Sovraži ženske, LGBT-skupnost, vse drugačne. Ljubi samo še oblast in vladajočo partijo. Pri tem gre za nekakšno avtodestrukcijo. Vsakič, ko kakšen škof odpre usta, se nam podpora med ljudmi poveča za deset odstotkov. Cerkev s takšno politiko v bistvu sama gradi sekularno državo."

(Marta Lempart, pravnica in ustanoviteljica gibanja Strajk kobiet/Štrajk žensk, ki je preraslo v vsepoljski upor proti konservativni vladi Jarosława Kaczyńskega in izjemno vplivni poljski katoliški cerkvi; takšne vstaje na Poljskem ni bilo vse od časov Solidarnosti in tudi je zato Marto Lempart Financial Times uvrstil med 20 najvplivnejših žensk na svetu; via Sobotna priloga Dela)