»Drugi val populizma utegne biti veliko hujši«

IZJAVA DNEVA

"Resnica in demokracija sta žrtvi populizma že dolgo časa. Pandemija populizmu niti ni prav veliko pomagala, saj so se populisti drug za drugim osmešili. Trump, Bolsonaro, Vučić, vse je virus prav lepo oklofutal in le Vučić je še pravočasno obrnil ploščo. Janez Janša bi tako še pred letom ali dvema v očeh večjega dela evropske politike težje obveljal za neresnega. Čestitka Trumpu za poraz, pompozni obisk odhajajočega Netanjahuja, vloga portparola odpadnika Orbána … vse to bi leto dni nazaj ne delovalo tako zelo zgrešeno, kot deluje zdaj. A to seveda ne pomeni, da smo s populizmom opravili. To je bil morda le prvi val in drugi utegne biti veliko hujši."

(Goran Vojnović, pisatelj in režiser, o tem, da se namesto solidarnosti, na katero smo upali, pod krinko varnosti po Evropi dvigajo populizmi; v intervjuju za Sobotno prilogo Dela)