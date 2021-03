Rekordi na grammyjih: Taylor Swift in Beyonce zapisani v zgodovino

Swift je prva glasbenica, ki je trikrat osvojila nagrado za najboljši album leta, Beyonce pa je dobitnica največjega števila grammyjev med izvajalkami

Na 63. podelitvi glasbenih nagrad grammy, je Taylor Swift postala prva glasbenica v zgodovini, ki je trikrat osvojila nagrado za najboljši album leta, Beyonce pa se je v zgodovino zapisala kot dobitnica največjega števila grammyjev med izvajalkami.

Beyonce je s skupno 28 osvojenimi grammyji na drugem mestu med imetniki največ kipcev, skupaj z multi-instrumentalistom Quncyjem Jonesom, največ (31) grammyjev pa je sicer doslej prejel pokojni dirigent Georg Solti.

Taylor Swift je svoj tretji grammy za album leta osvojila za Folklore, naslov posnetka leta je osvojila Billie Eilish (Everything I Wanted), grammyja za pesem leta je dobila H.E.R (I Can't Breathe), za debitanta pa Megan Thee Stallion.

K-a8s8OLBSE

EgBJmlPo8Xw

"Želim se zahvaliti vsem oboževalcem," je ob prejemu nagrade povedala Taylor Swift, ki je doslej že osvojila grammyja za album leta s studijskima izdelkoma Fearless ter 1989.

Beyonce je z 28 osvojenimi grammyji prehitela doslej največkrat nagrajeno izvajalko Alison Krauss, ki jih ima 27. Na nedeljski podelitvi je glasbenica s sicer devetimi nominacijami prejela grammyje za najboljšo R&B izvedbo (Black Parade), najboljši glasbeni video (Brown Skin Girl), za sodelovanje z Megan Thee Stallion pri skladbi Savage pa še grammyja najboljšo rap izvedbo in najboljšo rap pesem.

EJT1m1ele00

"Kot umetnica verjamem, da je moja naloga in naloga nas vseh, da odsevamo čas in res je bil ta čas izjemno težak," je dejala Beyonce, ko je prevzela grammyja za najboljšo R&B izvedbo (Black Parade). "To pesem sem ustvarila za čudovite črne kralje in kraljice po svetu," je dodala.

Nedeljska podelitev grammyjev je bila sicer uspešna za družino Beyonce, saj je Jay-Z kot soustvarjalec pesmi Savage prejel grammyja za najboljšo rap pesem, njuna 9-letna hči Blue Ivy Carter pa je z mamo prejela grammyja za najboljši glasbeni video (Brown Skin Girl).

vRFS0MYTC1I

Blue Ivy Carter niti ni najmlajša dobitnica grammyja v zgodovini, saj ta naslov še vedno pripada Leah Peasall, ki je bila stara osem let, ko so Sestre Peasall leta 2002 pobrale grammyja za sodelovanje pri albumu leta O Brother, Where Art Thou?

Megan Thee Stallion, je prejela tri grammyje - najboljša debitantka, najboljšo rap izvedbo in rap pesem, oboje za sodelovanje z Beyonce.

Grammyja za najboljšo pop solo izvedbo je dobil Harry Styles (Watermelon Sugar), kot prvi nekdanji član skupine One Direction, ki mu je uspel ta dosežek. Styles je na podelitvi tudi nastopil, kakor tudi Dua Lipa, ki je osvojila grammyja za najboljši pop vokalni album (Future Nostalgia). Nastopili so tudi Billie Eilish, Cardi B, Bad Bunny in Miranda Lambert.

E07s5ZYygMg

V Los Angelesu je podelitev vodil komik Trevor Noah, ki je zbijal šale na račun minulega leta, nastopi so potekali na petih med seboj povezanih odrih, oglašali pa so se iz znamenitih krajev povezanih z glasbo iz drugih delov ZDA, kot sta New York in Nashville.

H.E.R. je poleg grammyja za pesem leta I Can't Breathe, ki zaznamuje leto protestov 2020 po umoru temnopoltega Georgea Floyda v Minneapolisu, dobila še nagrado za najboljšo R&B pesem.

E-1Bf_XWaPE

Po dva grammyja sta dobila še Fiona Apple za najboljši rock nastop (Shameika) in najboljši alternativni glasbeni album (Fetch The Bolt Cutters), Kaytranada za najboljši plesni posnetek (10%) in najboljši plesni/elektronski album (Bubba). Po dva grammyja sta posmrtno dobila tudi John Prine in Chick Corea.