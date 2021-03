Protikorupcijska komisija zaključila postopek o Hojsovi parceli

Na Mladini smo septembra izračunali, da je Hojs pri nakupu zemljišča obogatel za več kot sto tisoč evrov

Pogled s Hojsove parcele

© arhiv Mladine

Iz protikorupcijske komisije (KPK) so sporočili, da so postopek v zvezi s prodajo parcele na območju Kolombana v koprski občini, ki jo je med drugim kupil tudi minister za notranje zadeve Aleš Hojs, zaključili. Glede na zbrane podatke, so zapisali na KPK, ni mogoče potrditi obstoja kršitev iz pristojnosti komisije, so pa zaznali »določena tveganja«, zaradi katerih so koprski občini tudi podali določena priporočila.

Postopek pred KPK sicer ni edini postopek proti Hojsu, ki je stekel zaradi članka, ki smo ga objavili v Mladini. Prispevek si lahko preberete na tej spletni povezavi (Hosjova parcela). Poleg protikorupcijske komisije je primer začela obravnavati geodetska uprava oziroma njihov inšpektorat za okolje in prostor, primer pa je začelo preiskovati tudi tožilstvo oziroma policija.

Septembra smo na Mladini razkrili, da je notranji minister Aleš Hojs lani na Obali kupil parcelo po izjemno nizki ceni. Za 882 kvadratnih metrov parcele v Kolombanu (s prelepim pogledom na morje) je odštel zgolj 75.910 evrov (brez davka). To mu je uspelo s pomočjo poznanstev. Njegov kolega, koprski župan Boris Popovič, je namreč parcelo sprva izjemno poceni prodal kolegu svojega svetovalca – češ da parcela ni komunalno opremljena. Nato se je občina odločila, da jo bo sama komunalno opremila, omenjeni kolega pa je nato pod mizo parcele prodal po nizki ceni izbrani druščini. Poleg Aleša Hojsa je zemljišče kupil tudi koprski župan Boris Popovič.

Na Mladini smo septembra ob primerjavi podobnih poslov izračunali, da je Hojs pri tem obogatel za več kot sto tisoč evrov. Če bi namreč občina parcele najprej uredila in nato prodala, bi lahko dobila več kot milijon evrov namesto slabih 263.000 evrov brez DDV, Hojs pa bi moral za svojo parcelo odšteti 264.600 evrov. Da so bile cene, po katerih sta parceli kupila Hojs in Popovič neverjetno nizke, je nato poročala tudi RTV Slovenija. Popovič in Hojs sta za približno enako veliki parceli plačala okoli 80 tisoč evrov, a Popovič (uradno njegova žena Eva) se je zgolj mesec dni po nakupu odločil, da bo parcelo prodal, kot je poročala RTV Slovenija, po ceni 180 tisoč evrov.