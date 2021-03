Objavili nominacije za oskarje

Deset nominacij za Netflixov film Mank

Mank

Netflixov črno-beli film o Hollywoodu Mank je prejel deset nominacij za prestižno filmsko nagrado oskar, ameriška filmska akademija pa je za letošnjo 93. podelitev nagrad, ki bo 25. aprila, podelila rekordnih 76 nominacij skupno 70 ženskam. Za oskarja je nominiran tudi bosanski film Quo Vadis, Aida?

aSfX-nrg-lI

Za najboljši film so poleg Manka, ki podaja zgodbo o nastajanju scenarija za legendarni film Hermana J. Mankiewicza Državljan Kane, nominirani še Nomadland, ki je osvojil letošnji zlati globus, Obetavna mladenka, The Father, Judas and the Black Messiah, Minari, Sound of Metal in The Trial of the Chicago 7.

6sxCFZ8_d84

Chloe Zhao (Nomadland), David Fincher (Mank), Lee Isaac Chung (Minari), Emerald Fennell (Obetavna mladenka) in Thomas Vinterberg (Nažgani) so v igri za režijskega oskarja, pri čemer velja izpostaviti, da se za enega od najbolj zaželenih oskarjev tokrat potegujeta dve režiserki. Je pa Chloe Zhao (Nomadland) je tudi prva nebelska nominiranka v tej kategoriji.

Za najboljšo žensko glavno vlogo so nominirane Viola Davis (Ma Rainey's Black Bottom), Andra Day (The United States vs. Billie Holiday), Vanessa Kirby (Pieces of a Woman), Frances McDormand (Nomadland) in Carey Mulligan (Obetavna mladenka). Riz Ahmed je prejel nominacijo za najboljšo glavno moško vlogo za Sound of Metal, Chadwick Boseman posmrtno za vlogo v filmu Ma Rainey's Black Bottom, Anthony Hopkins za The Father, Gary Oldman za Mank in Steven Yeun za Minari.

4TZb7YfK-JI

Zgodba o okupaciji Srebrenice in pokolu muslimanov s strani srbskih sil leta 1995 režiserke Jasmile Žbanić Quo vadis, Aida? je drugi film iz Bosne in Hercegovine v igri za mednarodnega oskarja po filmu Danisa Tanovića Nikogaršnja zemlja, ki je leta 2001 osvojil pozlačeni kipec. V konkurenci za oskarja za najboljši mednarodni celovečerni film so tudi danski film Another Roud, romunski Kolektiv, tunizijski The Man Who Sold His Skin in Better Days iz Hongkonga.

ErLD8P4VUjY

Komedija o kazahstanskem novinarju v ZDA Boratu Sache Barona Cohena Borat Subsequent Moviefilm, ki je prejela zlati globus v kategoriji komedije, si je po zaslugi bolgarske igralke Marie Bakalove prislužila nominacijo za stransko žensko vlogo. Za oskarja Maria Bakalova tekmuje z Glenn Close (Hillbilly Elegy), Olivio Coleman (The Father), Amando Seyfried (Mank) in Youn Yuh-jung (Minari).

Sacha Baron Cohen je sicer prejel nominacijo za stransko moško vlogo v filmu The Trial of the Chicago 7, kjer tekmuje za oskarja z Danielom Kaluuyo (Judas and the Black Messiah), Lesliejem Odom ml. (One Night in Miami), Paulom Racijem (Sound of Metal) in Lakeithom Stanfieldom (Judas and the Black Messiah).

Borat je prejel še nominacijo za prirejen scenarij, skupaj s filmi The Father, Nomadland, One Night in Miami in Beli tiger, nominacije za izvirni scenarij pa so dobili Judas and the Black Messiah, Minari, Obetavna mladenka, Sound of Metal in The Trial of the Chicago 7.

Nominacije za celovečerne dokumentarne filme so prejeli Kolektiv, Crip Camp, The Mole Agent, My Octopus Teacher in Time, za celovečerne animirane filme pa Naprej, Over the Moon, Bacek Jon film: Farmagedon, Soul in Wolfwalkers.

g8HyyDEqhEg