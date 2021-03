»To, da te dobijo na laži, je znak, da so te opazili«

IZJAVA DNEVA

"Več ko se sproducira norih laži, potvorjenih dejstev, manipulacij in izmišljotin, bolj se družba konstituira kot homogena celota. Laž postane vezivo. Laganje po dolgem in počez pa že kar umetniška instalacija. Včasih so to še zakamuflirali v besede, da se grejo še malo hecat. Zdaj ne potrebujejo več tega odvoda. Gre za čisto umetnino. Čisto poezijo. Gre za neznosno lahkost laganja. Ne gre več za to, da bo tisti, ki laže, javno osramočen in izbrisan s političnega parketa. Ne gre več za to, da bi se posameznik, ki se ga ujame na laži, najraje pogreznil v blato ali gnoj. Jok, ravno obrnjeno. To, da te dobijo na laži, je kvaliteta. Je znak, da so te opazili."

(Kolumnist Leon Magdalenc o tem, da je produkcija laži vsak dan tako množična, da ni mogoče reagirati, ni mogoče slediti in nemogoče se je upirati; via Dnevnik)