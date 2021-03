Grims: »Iz šol je treba nagnati vso LGTB in ostalo kulturno-marksistično indoktrinacijo«

Javno šolstvo, kot si ga predstavlja poslanec SDS

Poslanec SDS Branko Grims se je med razpravo o interpelaciji ministrice za šolstvo Simone Kustec odločil predstaviti model javnega šolstva, ki je po meri vrednot vladajoče stranke.

Grims je prepričan, da se danes od šole pričakuje to, kar se je nekoč pričakovalo predvsem od družine – da se v otroka vcepijo »temeljne vrednote«. Vloga očeta v družini, tako Grims, je bila svojemu otroku povedati tri stvari. Da ima svojega otroka rad, da mu bo stal ob strani in da »socializem nikoli, nikjer in nikdar ni uspel, vedno je prinesel uničenje, smrt, trpljenje in propad«. Danes so to stvari, ki bi jih morala otroku povedati šola, je prepričan Grims.

Poslanec je nato v svojem govoru prišel do srčike problema tekoče interpelacije – to je elementarno vprašanje tega, kaj javno šolstvo pravzaprav je. To po njegovem otrokom ne bi smelo podajati zgolj znanja, temveč tudi vrednote – »prave vrednote«. »Danes je sistem javnega šolstva ideologiziran do amena,« je dejal.

Čeprav je izrekel svojo podporo ministrici, ni prepričan, če bi to vnovič lahko storil ob ponovnem poskusu interpelacije. Vsaj ne, če ta v prihodnje ne bi uspela šolstva »deideologizirati«.

Njegov recept za izboljšanje šol je preprost: »Ven je treba nagnati vso LGTB in ostalo kulturno-marksistično indoktrinacijo, ki je je šolstvo polno, notri prinesti pravo slovensko tradicijo in slovensko kulturo. Več Prešerna, več Cankarja.« Ob tem je sicer pozabil omeniti (ali pa je ta podatek zgolj zamolčal), da je bil Cankar socialist.

Grims se je nato v Državnem zboru spraševal, kakšnega otroka si pravzaprav želimo, ko ta pride iz šole. Po njegovem takega, ki bo »sposoben kritičnega razumevanja svojega okolja, da bo sposoben razumeti, kaj se v resnici dela, kaj se v resnici dogaja«. Te sposobnosti otroka je pogojil predvsem s tem, da bo znal zavračati multikulturnost, saj je treba »krepiti slovensko kulturo, slovensko tradicijo, slovenski jezik, slovenske vrednote«, in da bo branil Cerkev.

»Če bo recimo en medij v Sloveniji objavil, da je cerkev postala neofašistična organizacija, ki sovraži ljudi, in da je to zlo, ki ga je treba čim prej izgnati iz življenja in ker sovraži ženske, LGTB skupnost, vse drugačne, da bodo razumeli, da je to pristransko in da ima elemente netenja sovraštva na osnovi vere, kar je protiustavno, protizakonito, pa še kaznivo dejanje,« je dejal Grims. To, sklepamo, se je nanašalo na izjavo Marte Lempart, pravnice in ustanoviteljice gibanja Strajk kobiet/Štrajk žensk, ki je preraslo v vsepoljski upor proti konservativni vladi Jarosława Kaczyńskega in poljski katoliški cerkvi. Lempart je namreč v intervjuju za Delovo Sobotno prilogo dejala, da je "Cerkev je postala neofašistična organizacija, ki sovraži ljudi". A Grims je njeno izjavo iztrgal iz konteksta, saj je pojasnjevala, da se Cerkev vmešava v šolo in politiko, da "sovraži ženske, LGBT-skupnost in vse drugačne" ter da "ljubi samo še oblast in vladajočo partijo". "Cerkev s takšno politiko v bistvu sama gradi sekularno državo," je dodala.

Grims pa je v svojem govoru v Državnem zboru trdil, da je za spodkopavanje temeljev evropske demokracije, ki so zanj krščanski, krivo kar javno šolstvo. In dokler bo, vsaj po njegovem, javno šolstvo tako delovalo – se pravi v krepljenju multikulturnosti, pluralizma in enakosti –, »ministrico čaka še veliko dela«.

Vse to iz ust človeka, ki je pred dobrima dvema letoma – v zagovor, da migracije niso posledica podnebnih sprememb – poskušal dokazati, da se Zemlja ne segreva, pač pa, da se ohlaja. Decembra leta 2018 je na okrogli mizi o migracijah v Kranju namreč izrekel: »Govorjenje o segrevanju zemlje je velika laž. Sem geolog in vem, da temu ni tako. Zemlja se v resnici ohlaja. Črni panter, simbol Karantanje, je izumrl, ker se podnebje v Evropi ohlaja, saj je črni panter bil navajen na bolj toplo podnebje.«