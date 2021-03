Zakaj Bowie skoraj ni prišel v Ljubljano

"To je bil koncert, ki ga skoraj ne bi bilo. Zakaj? David Bowie je bil takrat, leta 1995, če se prav spominjam, res velika zvezda. Po, recimo, enomesečni predprodaji je bilo prodanih samo nekje, ne vem, 1.500 ali nekaj takega. In agent je bil že kar malo nejevoljen, je rekel: 'Kaj se dogaja?' Potem ko je bil pa koncert nekako en teden prej razprodan, je rekel agent: 'OK, super, hvala bogu. Ker me je David Bowie že spraševal: Pa kam me ti pelješ? Kam me spravljaš v neko Džubldžano?'"

(Igor Vidmar, dolgoletni koncertni promotor, v dokumentarnem filmu 50 let Hale Tivoli o slabi prodaji vstopnic za koncert Davida Bowieja v Ljubljani; via MMC RTV SLO)

David Bowie

