Kaj je diskriminacija in kako ravnati v primeru suma neenake obravnave

Zagovorniki enakih možnosti v sklopu tedna boja proti rasni diskriminaciji

© Zagovornik načela enakosti RS / Mestna občina Ljubljana

V Zgodovinskem atriju Mestne hiše v Ljubljani bo od 19. do 28. marca na ogled razstava Zagovorniki načela enakosti. "Ste bili kdaj obravnavani slabše samo zato, ker ste moški ali ženska? Ste bili kdaj obravnavani slabše, ker ste mlajši ali pa starejši? Vas je nekdo slabše obravnaval zaradi vašega priimka ali barve vaše kože? Ali pa morda poznate koga, ki se mu je to zgodilo?" se sprašujejo organizatorji razstave.

Vsi našteti primeri neenake obravnave kažejo na različne razloge, zaradi katerih so ljudje lahko diskriminirani. "Diskriminacija je vsaka neupravičena neenaka obravnava osebe zaradi teh njenih osebnih okoliščin. V Sloveniji nihče ne sme biti neenako obravnavan," so zapisali v opisu razstave.

Izobraževanje javnosti o posledicah diskriminacije je eno glavnih in najbolj učinkovitih orodij za njeno preprečevanje. Prav to je namen mednarodnega dneva za odpravo rasne diskriminacije, ki ga obeležujemo 21. marca, in tedna boja proti rasni diskriminaciji.

Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti, ob razstavi pravi: "Razstava krepi zavedanje o tem, kaj diskriminacija je in kako ravnati v primeru suma neenake obravnave. Razstava pa je tudi povabilo vsem, da v življenju večkrat izkoristimo priložnost in smo tudi sami, ko trenutek to od nas zahteva, zagovorniki enakih možnosti."