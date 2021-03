»Epidemija je znova odprla vprašanje tradicionalne delitve dela v gospodinjstvu«

IZJAVA DNEVA

"Zdaj pa se nam dogaja na neki način reorganizacija družbenega reda, ko pa se reorganizira družbeni red, se na novo vzpostavljajo in odpirajo tudi vprašanja enakosti v širšem pomenu besede, ne le enakosti spolov. Tudi dogajanje ob epidemiji, vse te spremembe na neki način v družbi odpirajo prostor za vnovično izpraševanje o določenih družbenih pogodbah. Epidemija je močno znova odprla vprašanje tradicionalne delitve dela v gospodinjstvu. Akademski prostor pa tako kot vsi drugi sistemi tudi ni odporen proti predrugačenju družbe, je samo zrcalo družbe. Negotovosti je več, konkurence je bistveno več. In kadar je konkurence občutno več, je praviloma manj solidarnosti. To je simptomatika sodobne akademije, ki je izredno prekarna in negotova. In vse te negotovosti, tudi na trgu dela, na neki način dopustijo, da vzniknejo vse tiste pritlehne zgodbe razvoja družbe."

(Dr. Jana Javornik, razrešena direktorica direktorata za visoko šolstvo, v intervjuju na Valu 202 o vprašanju enakosti med spoloma)

Jana Javornik

© Uroš Abram

